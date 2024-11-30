30 ноября 2024
29 ноября 2024

В Тюменской области появятся два речных порта

© Служба новостей «URA.RU»
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Речные порты могут появиться в селах Ембаево и Башкова
Речные порты могут появиться в селах Ембаево и Башкова Фото:

Рядом с Тюменью и Тобольском планируется строительство речных портов. Их суммарный грузооборот составит девять миллионов тонн в год.

«Планируется строительство двух речных портов недалеко от Тюмени и Тобольска. Грузооборот каждого может составить до 4,5 миллиона тонн в год», — выяснили 72.RU.

Так порты могут появиться в селах Ембаево и Башкова до 2040 года. Пока затраты и сроки строительства не определены.

В Тюмени хотят организовать водный транспорт и благоустроить территорию возле реки Туры в районе бывшего речного порта. При этом, ограничивать доступ горожан к воде не будут.

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Рядом с Тюменью и Тобольском планируется строительство речных портов. Их суммарный грузооборот составит девять миллионов тонн в год. «Планируется строительство двух речных портов недалеко от Тюмени и Тобольска. Грузооборот каждого может составить до 4,5 миллиона тонн в год», — выяснили 72.RU. Так порты могут появиться в селах Ембаево и Башкова до 2040 года. Пока затраты и сроки строительства не определены. В Тюмени хотят организовать водный транспорт и благоустроить территорию возле реки Туры в районе бывшего речного порта. При этом, ограничивать доступ горожан к воде не будут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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