В Тюменской области появятся два речных порта

Речные порты могут появиться в селах Ембаево и Башкова
Рядом с Тюменью и Тобольском планируется строительство речных портов. Их суммарный грузооборот составит девять миллионов тонн в год.
«Планируется строительство двух речных портов недалеко от Тюмени и Тобольска. Грузооборот каждого может составить до 4,5 миллиона тонн в год», — выяснили 72.RU.
Так порты могут появиться в селах Ембаево и Башкова до 2040 года. Пока затраты и сроки строительства не определены.
В Тюмени хотят организовать водный транспорт и благоустроить территорию возле реки Туры в районе бывшего речного порта. При этом, ограничивать доступ горожан к воде не будут.
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