Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает перспективу диалога с Украиной в 2025 году. Также, по его словам, глава РФ Владимир Путин не передавал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому никаких посланий через канцлера Германии Олафа Шольца. Кроме того, Песков высказался о россиянах, которых задержали в Грузии. Он подчеркнул, что Кремль не располагает этой информацией. Согласно мнению Пескова, нападая на грузинских силовиков, граждане РФ нарушили закон. Главные заявления официального представителя Кремля за 2 декабря — в материале URA.RU.
Песков об угрозах Трампа в сторону стран БРИКС
В ответ на предложение новоизбранного президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин, которые могут достигать 100%, для стран БРИКС, включая Бразилию, Египет, Индию, Иран, Китай, ОАЭ, Россию, Эфиопию и ЮАР, в Кремле выразили свою позицию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что такие действия со стороны Штатов могут стимулировать ускорение перехода на использование национальных валют в международных расчетах вместо доллара США.
Песков о приезде Шольца на Украину
Официальный представитель Кремля прокомментировал неожиданный приезд канцлера Германии Олафа Шольца в Киев для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Песков подчеркнул, что никаких сообщений от Владимира Путина через Шольца Зеленскому передано не было. Он также указал, что Россия продолжит внимательно следить за международными контактами, однако от визита германского лидера на Украину в Кремле особых ожиданий не испытывают.
Песков о помиловании сына Байдена
Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в комментарии касательно помилования Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена. «Нет. Это внутренние американские дела», — ответил Песков на вопрос журналистов о реакции Кремля на это событие.
Песков о дате переговоров с Киевом
В Кремле рассматривают перспективу начала переговоров с Украиной в 2025 году, сообщил президента России. По его словам, изменения на фронтах и в общественных настроениях как на Украине, так и в Европе, могут способствовать возобновлению диалога.
Песков также подчеркнул, что для России критически важно достижение поставленных стратегических задач и защита национальных интересов. По его мнению, развитие ситуации на военных фронтах и изменения в международном контексте будут ключевыми факторами, определяющими возможность начала переговоров в предстоящие годы.
Песков о ситуации в Грузии
Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в усугубившуюся ситуацию в Грузии, поскольку это является внутренним делом страны. Он также провел аналогию между текущими событиями в Грузии и событиями Майдана, произошедшими на Украине. Песков подчеркнул, что грузинские власти предпринимают все необходимые меры для стабилизации ситуации в стране.
Песков о задержании россиян в Грузии
Кремль не располагает сведениями о гражданах России, задержанных в Грузии за участие в протестных акциях. Пресс-секретарь президента РФ в ответ на вопрос URA.RU указал, что действия этих лиц, направленные против силовых структур, являются нарушением законодательства Грузии.
Сообщается, что в ходе протестных мероприятий в Грузии были задержаны восемь россиян. Предположительно, они участвовали в нападении на силовиков.
Песков о ситуации в Сирии
Кремль намерен сохранить поддержку президента Сирии Башара Асада в свете агрессии со стороны «Исламского джихада» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России). Об этом проинформировал Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем поддерживать Асада и на соответствующих уровнях продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
Песков о визите Путина в Индию
Дмитрий Песков подтвердил, что визит Владимира Путина в Индию уже планируется. Однако, по его словам, точные даты пока неизвестны. «Мы ждем этого визита», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков о графике Путина
По словам пресс-секретаря президента, Путин сейчас находится в Огарево. В первой половине дня, 2 декабря, у него запланирован международный телефонный разговор. В последующие часы глава государства примет участие в работе четвертого конгресса молодых ученых. Ожидается, что мероприятие будет насыщенным и принесет множество интересных идей. Также в течение дня состоятся другие встречи, которые будут проведены в закрытом формате, отметил Песков.
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