Дрон атаковал Грозный, НАТО признал прорыв РФ на фронте: главное о СВО за 4 декабря

Кадыров заявил об атаке Грозного украинским беспилотником
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НАТО хочет превратить Украину в особую зону, чтобы направить туда собственных солдат, пишет Bloomberg Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В НАТО и США признали критическое положение Украины на фронте, отмечая прорыв российских солдат. В Вашингтоне же заявили, что Киеву необходимо усилить мобилизацию по всей стране. Тем временем один из украинских дронов атаковал чеченский город Грозный. Главное о спецоперации на Украине за 4 декабря — в материале URA.RU.

США и НАТО признали провал ВСУ на фронте

В НАТО признали критическую обстановку для украинских сил в зоне проведения спецоперации РФ. В связи с этим в альянсе начали вновь обсуждать различные варианты завершения конфликта. Один из них заключается в создании особой, демилитаризованной зоны на Украине, которую бы затем могли патрулировать солдаты военного блока. Об этом пишет Bloomberg.

До этого критическую обстановку на Украине признавал госсекретарь США Энтони Блинкен. В связи с этим он заявил о необходимости усиления военной поддержки Украины странами Запада. Кроме того, он призвал Киев пойти на сложный шаг и усилить мобилизацию в стране еще больше, учитывая, что военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине с начала конфликта с Россией.

Тем временем ВСУ на курском направлении в приграничной зоне вынуждены отступать со своих укрепленных районов, бросая собственную технику. Об этом сообщает Пятый канал.

Разговоры о мире

Ночью 4 декабря генсек НАТО Марк Рютте вновь призвал увеличить военную поддержку Украины странами Запада и США. В ответ на это профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что тот пытается сделать все, чтобы убедить украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от потенциальных переговоров по заключению мира с Россией.

При этом он признал провал украинских военных по всей линии фронта. «Россия идет вперед по всей линии фронта», — сказал Рютте по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

В свою очередь, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк отметил, что сейчас мир движется к тому, чтобы завершить конфликт между Украиной и Россией. По его прогнозам, окончательный мир может быть заключен в 2025 году, к весне, передает Life.ru.

Грозный атакован украинским дроном

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время прямой линии с населением рассказал, что 4 декабря вражеский беспилотник атаковал центр Грозного. Он подчеркнул, что в результате происшествия пострадали люди.

На саму прямую линию Кадыров приехал на американском БМП Bradley в компании украинских военных, взятых в плен ранее ВС РФ. В разговоре с одним из них Глава Чечни заявил, что русские и украинцы изначально были братским народом. Далее он предложил использовать украинских пленных для охраны объектов в России, которые ранее были обнаружены американскими спутниками.

Двуличная позиция Германии

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости направить на Украину немецких солдат в рамках миротворческой инициативы. В Госдуме в ответ на это заметили, что ее идея напоминает план лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера «Ост». Он заключался в том, чтобы в Украинской ССР оставались только те, кто будет действовать в интересах Германии. Об этом заявлял первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц после возвращения из Киева заявил, что против эскалации конфликта. Он отказал Украине в отправке ракет Taurus, а также выступил против отправки военных своей страны.

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В НАТО и США признали критическое положение Украины на фронте, отмечая прорыв российских солдат. В Вашингтоне же заявили, что Киеву необходимо усилить мобилизацию по всей стране. Тем временем один из украинских дронов атаковал чеченский город Грозный. Главное о спецоперации на Украине за 4 декабря — в материале URA.RU. В НАТО признали критическую обстановку для украинских сил в зоне проведения спецоперации РФ. В связи с этим в альянсе начали вновь обсуждать различные варианты завершения конфликта. Один из них заключается в создании особой, демилитаризованной зоны на Украине, которую бы затем могли патрулировать солдаты военного блока. Об этом пишет Bloomberg. До этого критическую обстановку на Украине признавал госсекретарь США Энтони Блинкен. В связи с этим он заявил о необходимости усиления военной поддержки Украины странами Запада. Кроме того, он призвал Киев пойти на сложный шаг и усилить мобилизацию в стране еще больше, учитывая, что военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине с начала конфликта с Россией. Тем временем ВСУ на курском направлении в приграничной зоне вынуждены отступать со своих укрепленных районов, бросая собственную технику. Об этом сообщает Пятый канал. Ночью 4 декабря генсек НАТО Марк Рютте вновь призвал увеличить военную поддержку Украины странами Запада и США. В ответ на это профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что тот пытается сделать все, чтобы убедить украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от потенциальных переговоров по заключению мира с Россией. При этом он признал провал украинских военных по всей линии фронта. «Россия идет вперед по всей линии фронта», — сказал Рютте по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. В свою очередь, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк отметил, что сейчас мир движется к тому, чтобы завершить конфликт между Украиной и Россией. По его прогнозам, окончательный мир может быть заключен в 2025 году, к весне, передает Life.ru. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время прямой линии с населением рассказал, что 4 декабря вражеский беспилотник атаковал центр Грозного. Он подчеркнул, что в результате происшествия пострадали люди. На саму прямую линию Кадыров приехал на американском БМП Bradley в компании украинских военных, взятых в плен ранее ВС РФ. В разговоре с одним из них Глава Чечни заявил, что русские и украинцы изначально были братским народом. Далее он предложил использовать украинских пленных для охраны объектов в России, которые ранее были обнаружены американскими спутниками. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости направить на Украину немецких солдат в рамках миротворческой инициативы. В Госдуме в ответ на это заметили, что ее идея напоминает план лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера «Ост». Он заключался в том, чтобы в Украинской ССР оставались только те, кто будет действовать в интересах Германии. Об этом заявлял первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц после возвращения из Киева заявил, что против эскалации конфликта. Он отказал Украине в отправке ракет Taurus, а также выступил против отправки военных своей страны.
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