Власти попросили ФАС разрешить увеличить предельную плату тюменцев за коммуналку

Правительство Тюменской области попросило Федеральную антимонопольную службу разрешить поднять индексы, на которые с 1 июля увеличатся тарифы на коммунальные платежи, на более высокий процент, нежели одобренный ранее. В ФАС РФ дали на это согласие. Информация содержится в проекте постановления, имеющемся в распоряжении URA.RU.
«Распоряжением Правительства РФ установлены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025 год. Для Тюменской области индекс изменения с 1 июля 2025 года составил 10,9%, отклонение — 2,1%. В ФАС России направлены заявления о применении оснований для установления в Тюмени, Тобольске, Исетском и Тюменском районах значений, превышающих ранее утвержденные более чем на величину отклонения по Тюменской области», — говорится в документе.
ФАС РФ согласовало просьбу тюменских властей. Окончательное решение на уровне региона пока не утверждено, однако если оно вступит в силу, то с 1 июля:
- предельный индекс по Тюмени составит 19,07%;
- по Тобольску — 17,88%;
- в Исетском районе — 18,61%;
- в селах Тюменского района — от 14,84% до 19,09%.
Такие изменения позволят бюджету области за год сэкономить на субсидировании тарифов 197,6 миллионов рублей из 7,1 миллиарда, заложенного на эти цели. Во всех остальных муниципалитетах предельный индекс не превысит 10,9%.
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