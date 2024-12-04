04 декабря 2024

Власти попросили ФАС разрешить увеличить предельную плату тюменцев за коммуналку

ФАС РФ разрешило Тюменской области увеличить предельную плату за ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени, Тобольске и двух районах коммуналка подорожает сильнее, чем в целом по области
В Тюмени, Тобольске и двух районах коммуналка подорожает сильнее, чем в целом по области Фото:

Правительство Тюменской области попросило Федеральную антимонопольную службу разрешить поднять индексы, на которые с 1 июля увеличатся тарифы на коммунальные платежи, на более высокий процент, нежели одобренный ранее. В ФАС РФ дали на это согласие. Информация содержится в проекте постановления, имеющемся в распоряжении URA.RU.

«Распоряжением Правительства РФ установлены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025 год. Для Тюменской области индекс изменения с 1 июля 2025 года составил 10,9%, отклонение — 2,1%. В ФАС России направлены заявления о применении оснований для установления в Тюмени, Тобольске, Исетском и Тюменском районах значений, превышающих ранее утвержденные более чем на величину отклонения по Тюменской области», — говорится в документе.

ФАС РФ согласовало просьбу тюменских властей. Окончательное решение на уровне региона пока не утверждено, однако если оно вступит в силу, то с 1 июля:

  • предельный индекс по Тюмени составит 19,07%;
  • по Тобольску — 17,88%;
  • в Исетском районе — 18,61%;
  • в селах Тюменского района — от 14,84% до 19,09%.

Такие изменения позволят бюджету области за год сэкономить на субсидировании тарифов 197,6 миллионов рублей из 7,1 миллиарда, заложенного на эти цели. Во всех остальных муниципалитетах предельный индекс не превысит 10,9%.

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Правительство Тюменской области попросило Федеральную антимонопольную службу разрешить поднять индексы, на которые с 1 июля увеличатся тарифы на коммунальные платежи, на более высокий процент, нежели одобренный ранее. В ФАС РФ дали на это согласие. Информация содержится в проекте постановления, имеющемся в распоряжении URA.RU. «Распоряжением Правительства РФ установлены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025 год. Для Тюменской области индекс изменения с 1 июля 2025 года составил 10,9%, отклонение — 2,1%. В ФАС России направлены заявления о применении оснований для установления в Тюмени, Тобольске, Исетском и Тюменском районах значений, превышающих ранее утвержденные более чем на величину отклонения по Тюменской области», — говорится в документе. ФАС РФ согласовало просьбу тюменских властей. Окончательное решение на уровне региона пока не утверждено, однако если оно вступит в силу, то с 1 июля: Такие изменения позволят бюджету области за год сэкономить на субсидировании тарифов 197,6 миллионов рублей из 7,1 миллиарда, заложенного на эти цели. Во всех остальных муниципалитетах предельный индекс не превысит 10,9%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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