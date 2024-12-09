В Тюмени задерживается прибытие рейса из Дубая

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Причину задержки авиакомпания не оглашает
Причину задержки авиакомпания не оглашает Фото:

В Тюмени почти на четыре часа задерживается прибытие рейса из Дубая. Об этом сообщает электронное табло международного аэропорта Рощино.

«Рейс UT 762 Дубай — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 20:30. Расчетное время прибытия — 00:10», — говорится на табло.

Известно, что рейс обслуживает авиакомпания «Ютэйр». В Рощино URA.RU пояснили, что самолет пока еще не вылетел из Дубая. Авиакомпания о причине задержки не сообщала. URA.RU направило руководству перевозчика запрос, ответ на момент публикации ожидается.

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В Тюмени почти на четыре часа задерживается прибытие рейса из Дубая. Об этом сообщает электронное табло международного аэропорта Рощино. «Рейс UT 762 Дубай — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 20:30. Расчетное время прибытия — 00:10», — говорится на табло. Известно, что рейс обслуживает авиакомпания «Ютэйр». В Рощино URA.RU пояснили, что самолет пока еще не вылетел из Дубая. Авиакомпания о причине задержки не сообщала. URA.RU направило руководству перевозчика запрос, ответ на момент публикации ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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