На карте сервиса 2ГИС сообщается минимум о десяти ДТП
В Тюмени утром 10 декабря образовались девятибалльные пробки из-за снегопада. Такая информация указана на сайте сервиса 2ГИС. На карте приложения сообщается минимум о десяти ДТП на городских дорогах.
«Тюмень, 9:30. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сайте.
Самые большие заторы наблюдаются на Челюскинцев, Мориса Тореза, Профсоюзной, Николая Чаплина, , Монтажников, Федюнинского, объездной, 50 лет ВЛКСМ. По данным сервиса «Яндекс», ситуация улучшится в промежутке с 10:00 до 11:00.
Ситуация улучшится в 10:00
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