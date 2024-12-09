09 декабря 2024

Тюмень из-за снегопада сковали девятибалльные пробки. Скрин

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На карте сервиса 2ГИС сообщается минимум о десяти ДТП
На карте сервиса 2ГИС сообщается минимум о десяти ДТП Фото:

В Тюмени утром 10 декабря образовались девятибалльные пробки из-за снегопада. Такая информация указана на сайте сервиса 2ГИС. На карте приложения сообщается минимум о десяти ДТП на городских дорогах.

«Тюмень, 9:30. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сайте.

Самые большие заторы наблюдаются на Челюскинцев, Мориса Тореза, Профсоюзной, Николая Чаплина, , Монтажников, Федюнинского, объездной, 50 лет ВЛКСМ. По данным сервиса «Яндекс», ситуация улучшится в промежутке с 10:00 до 11:00.

Ситуация улучшится в 10:00
Ситуация улучшится в 10:00
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В Тюмени утром 10 декабря образовались девятибалльные пробки из-за снегопада. Такая информация указана на сайте сервиса 2ГИС. На карте приложения сообщается минимум о десяти ДТП на городских дорогах. «Тюмень, 9:30. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сайте. Самые большие заторы наблюдаются на Челюскинцев, Мориса Тореза, Профсоюзной, Николая Чаплина, , Монтажников, Федюнинского, объездной, 50 лет ВЛКСМ. По данным сервиса «Яндекс», ситуация улучшится в промежутке с 10:00 до 11:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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