Пенсионеры пожаловались на нехватку скамеек в центре Кургана

На улице Красина в Кургане не хватает лавочек, чтобы передохнуть пенсионерам по дороге в магазин или аптеку. Об этом говорится в жалобе.
«На участке от железнодорожного вокзала на улице Красина и до перекрестка с улицей Коли Мяготина нет скамеек, где могли бы присесть и отдохнуть пожилые люди, пенсионеры. Многим горожанам уже за 80 лет и трудно ходить, просим установить лавочки», — указано в жалобе на сайте «Обратись».
В ответе представители мэрии написали горожанам, что вопрос с установкой лавочек на улице Красина планируется рассмотреть. А сейчас пожилым людям советуют отдохнуть на скамейках в сквере имени Бошняковского, который находится недалеко.
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