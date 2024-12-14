14 декабря 2024

Пенсионеры пожаловались на нехватку скамеек в центре Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожилые люди просят установить лавочки
Пожилые люди просят установить лавочки Фото:

На улице Красина в Кургане не хватает лавочек, чтобы передохнуть пенсионерам по дороге в магазин или аптеку. Об этом говорится в жалобе.

«На участке от железнодорожного вокзала на улице Красина и до перекрестка с улицей Коли Мяготина нет скамеек, где могли бы присесть и отдохнуть пожилые люди, пенсионеры. Многим горожанам уже за 80 лет и трудно ходить, просим установить лавочки», — указано в жалобе на сайте «Обратись».

В ответе представители мэрии написали горожанам, что вопрос с установкой лавочек на улице Красина планируется рассмотреть. А сейчас пожилым людям советуют отдохнуть на скамейках в сквере имени Бошняковского, который находится недалеко.

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На улице Красина в Кургане не хватает лавочек, чтобы передохнуть пенсионерам по дороге в магазин или аптеку. Об этом говорится в жалобе. «На участке от железнодорожного вокзала на улице Красина и до перекрестка с улицей Коли Мяготина нет скамеек, где могли бы присесть и отдохнуть пожилые люди, пенсионеры. Многим горожанам уже за 80 лет и трудно ходить, просим установить лавочки», — указано в жалобе на сайте «Обратись». В ответе представители мэрии написали горожанам, что вопрос с установкой лавочек на улице Красина планируется рассмотреть. А сейчас пожилым людям советуют отдохнуть на скамейках в сквере имени Бошняковского, который находится недалеко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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