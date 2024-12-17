Караоке и обнимашки с оленями: как рестораны Тюмени встретят Новый год

Рестораны в Тюмени готовятся к празднованию Нового года и устраивают оригинальные программы на ночь 31 декабря, не ограничиваясь поздравлением Деда мороза и оливье в меню. Подборка заведений со свободными местами для бронирования — в афише URA.RU.
Места с бесплатным бронированием
Отметить праздник всей семьей можно в ресторане замка Green House. Для детей будет работать отдельный зал с анимацией, взрослых же развлечет ансамбль «Яр» со сказочной индийской программой, кавер-группа BlackBerry, команда ведущих и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. В ресторане также будет работать тематическая фотозона, а шеф-повар со своей командой подготовит специальное меню.
Новогодняя программа в чайхане PLOVLOUNGE. Праздничную атмосферу создадут вокалистка Ольга Антипова, Дед Мороз и Снегурочка, DJ и ведущий. Помимо этого посетителей ожидает перфоманс танцевального шоу-проекта «PROдвижение» и фокусы. Сбор гостей в 20:30.
Бронирование до 10 000 рублей
Вечер в атмосфере купеческого застолья предлагает ресторан «Наследие». Посетителей ждет специальное новогоднее меню традиционной русской и уральской кухни, музыкальная программа в стиле русских новогодних гуляний и поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
Начало программы в 18:00, окончание в 00:00. Стоимость на одну персону — 5 000 рублей.
Ресторан восточной кухни «Бархан» предлагает программу «Новогодняя ночь 2025». Помимо ведущего и DJ праздничную атмосферу создадут Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, танцы и живой вокал.
Начало праздника в 22:00. Стоимость — 8 000 рублей на одну персону.
Бронирование от 10 000 рублей
Новый год в восточном стиле предлагает ресторан «Омар Хайям». В программе будет эффектная шоу-программа, ведущие, DJ-сет и поздравление от Деда Мороза.
На стол предлагают особое праздничное меню с традиционными новогодними рецептами, а также блюда узбекской и европейской кухни с вином и авторскими коктейлями.
Программа продлится с 22:00 до 04:00. Стоимость на одну персону — 10 000 рублей.
Новогодняя ночь «BE HAPPY» в караоке-клубе ARTICHOKE. Праздничное настроение создадут шоу-номера от топовых артистов города, Дед Мороз и Снегурочка и ведущий.
Сбор гостей в 20:00, начало программы в 21:00. Стоимость на одну персону — 10 000 рублей (5 000 — депозит и 5 000 — программа). После программы песни продолжатся до 6 утра. Стоимость входа после 00:00 — 1 500 рублей на персону + 2 000 рублей депозит.
Если душа просит песен, можно отметить новый год в обновленном караоке-клубе «Шаляпин». В программе ожидается ведущий и выступления тюменских артистов, а повара и бармены подготовят специальное меню для праздника.
Сбор гостей в 20:00, начало программы в 21:00. Стоимость на одну персону — 12 000 рублей (6 000 — депозит и 6 000 — программа).
Ресторан ATMOSPHERE приглашает на новогоднюю ночь и ужин с ведущим и Дедом Морозом. Организаторы предлагают поучаствовать в конкурсах, посмотреть салюты и подарки каждому посетителю от заведения и спонсоров мероприятия.
Стоимость в основном зале на персону — 13 000 рублей (9 000 — депозит, 4 000 — программа). В каминном зале — 10 000 рублей на персону. Дети от 6 лет — 6 500 рублей.
С 03:00 открывает двери клуб для тех, кто встречает куранты с родными. Будут играть диджеи OLESYA OMELLY, ANA KOSH, D.I. & MENSHE (Live), PURTOV, GAGANOV & ZILINSKAYA. Вход — 1 000 рублей, для гостей новогодней ночи бесплатно.
Праздник на широкую ногу в сибирском стиле можно отметить в ресторане #СибирьСибирь. Весь вечер будет сопровождаться ведущими с радио » Красная Армия» и диск-жокеем, любимыми героями советских фильмов и Дедом Морозом со Снегурочкой. Помимо них из развлечений будут фотоуголки, беспроигрышная лотерея, детская анимационная программа и фотосессия с живыми северными оленями во дворе заведения. «Праздничный стол», включенный в стоимость билета, состоит из закусок, новогоднего салата, горячего блюда на выбор, крепкого алкоголя и безлимитного шампанского.
Стоимость билета на одну персону — 23 000 рублей. Детям вход бесплатный. Начало вечера в 21:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!