Губернатор Моор усилит безопасность детей в Тюменской области

Губернатор подписал ключевое соглашение о защите детей в Москве
Александр Моор подписал в Москве соглашение с председателем попечительского совета Национального центра помощи детям Еленой Мильской. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Соглашение открывает новые возможности для взаимодействия в вопросах защиты детей. Особое внимание — интернет-безопасности и помощи юным тюменцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», — рассказал губернатор.
Он также отметил, что в регионе уделяется большое внимание благополучию детей. В Тюменской области проводится ряд программ для семей.
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