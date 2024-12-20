Губернатор Моор усилит безопасность детей в Тюменской области

Александр Моор подписал соглашение с Еленой Мильской
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Губернатор подписал ключевое соглашение о защите детей в Москве
Губернатор подписал ключевое соглашение о защите детей в Москве Фото:

Александр Моор подписал в Москве соглашение с председателем попечительского совета Национального центра помощи детям Еленой Мильской. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Соглашение открывает новые возможности для взаимодействия в вопросах защиты детей. Особое внимание — интернет-безопасности и помощи юным тюменцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», — рассказал губернатор.

Он также отметил, что в регионе уделяется большое внимание благополучию детей. В Тюменской области проводится ряд программ для семей.

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Александр Моор подписал в Москве соглашение с председателем попечительского совета Национального центра помощи детям Еленой Мильской. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Соглашение открывает новые возможности для взаимодействия в вопросах защиты детей. Особое внимание — интернет-безопасности и помощи юным тюменцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», — рассказал губернатор. Он также отметил, что в регионе уделяется большое внимание благополучию детей. В Тюменской области проводится ряд программ для семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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