22 декабря 2024
21 декабря 2024
20 декабря 2024

На Ямале простятся со стрелком, погибшим на СВО. Фото

Боец из Надымского района Артем Селиндер погиб на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Погибший боец служил в мотострелковой роте (архивное фото)
Погибший боец служил в мотострелковой роте (архивное фото) Фото:

Житель Надымского района ЯНАО Артем Селиндер погиб на специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Надымского района.

«Артем Селиндер служил стрелком мотострелкового отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона в звании рядового. Он навсегда останется в нашей памяти примером мужества и чести», — сообщили в официальном telegram-канале администрации района.

Жители, администрация и глава Надымского района Дмитрий Жаромских выражают соболезнования родным и близким бойца. Прощание с Селиндером состоится 23 декабря.

Артем Селиндер
Артем Селиндер
Фото:

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Житель Надымского района ЯНАО Артем Селиндер погиб на специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Надымского района. «Артем Селиндер служил стрелком мотострелкового отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона в звании рядового. Он навсегда останется в нашей памяти примером мужества и чести», — сообщили в официальном telegram-канале администрации района. Жители, администрация и глава Надымского района Дмитрий Жаромских выражают соболезнования родным и близким бойца. Прощание с Селиндером состоится 23 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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