Погибший боец служил в мотострелковой роте (архивное фото)
Житель Надымского района ЯНАО Артем Селиндер погиб на специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Надымского района.
«Артем Селиндер служил стрелком мотострелкового отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона в звании рядового. Он навсегда останется в нашей памяти примером мужества и чести», — сообщили в официальном telegram-канале администрации района.
Жители, администрация и глава Надымского района Дмитрий Жаромских выражают соболезнования родным и близким бойца. Прощание с Селиндером состоится 23 декабря.
Артем Селиндер
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