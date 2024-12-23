В Тюмени после вымогательства секс-фото у девочки возбудили два уголовных дела

Александр Бастрыкин запросил повторный доклад по делу о вымогательстве интимных фото у девочки из Тюмени, по факту ситуации возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. Ранее стало известно, что после отказа подростка предоставить секс-фото, вымогатель начал угрожать ее отцу, участнику СВО.
«Глава СК России затребовал повторный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий, совершенных в отношении несовершеннолетней жительницы Тюменской области В медиа продолжается обсуждаться тема вымогательства в Тюмени мужчиной интимных фотографий у школьницы», — рассказали в СК РФ.
Известно, что по данному факту возбуждено сразу два уголовных дела. Первое по статье 135 УК РФ — «Развратные действия». Второе по 119 УК РФ — «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Как ранее писало URA.RU, в Тюмени уроженец Ингушетии пытался совратить 14- летнюю девочку. Он присылал ей фото гениталий, угрожал и пытался манипулировать самоубийством, вымогал деньги. Также он угрожал расправой ее отцу — участнику СВО, который публично заявил о преступлении.
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