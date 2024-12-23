В пул застройщиков, выполняющих госпрограмму в Кургане, вошел новый игрок

Компания «Ресурс», занимающаяся возведением четырехэтажных домов в районе завода «Кургансельмаш», вошла в пул застройщиков, которые участвуют в выполнении госпрограммы ипотечного кредитования и индивидуального жилищного строительства. Соответствующий приказ подписан директором регионального департамента экономического развития Владимиром Ковалевым.
«Выдать свидетельство об аккредитации специализированного застройщика „Ресурс“ для участия в госпрограмме „Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства“. Внести компанию в реестр аккредитованных застройщиков», — указано в постановлении. Компания ведет строительство ЖК в районе Совхозного переулка.
В пул застройщиков уже входят компании тюменских и челябинских девелоперов — СЗ «Домострой» и «ИСБ-Зауралье». Также включены местные строительные фирмы «Близкий» и «Кристалл». Госпрограмма позволит стимулировать развитие ИЖС. Для участников ипотечных программ предусмотрены субсидии. На покупку квартиры у застройщика покупателям компенсируют до 30% стоимости первоначального взноса. Тем, кто покупает или строит частный дом, возвращают до 50%.
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Компания «Ресурс», занимающаяся возведением четырехэтажных домов в районе завода «Кургансельмаш», вошла в пул застройщиков, которые участвуют в выполнении госпрограммы ипотечного кредитования и индивидуального жилищного строительства. Соответствующий приказ подписан директором регионального департамента экономического развития Владимиром Ковалевым. «Выдать свидетельство об аккредитации специализированного застройщика „Ресурс“ для участия в госпрограмме „Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства“. Внести компанию в реестр аккредитованных застройщиков», — указано в постановлении. Компания ведет строительство ЖК в районе Совхозного переулка. В пул застройщиков уже входят компании тюменских и челябинских девелоперов — СЗ «Домострой» и «ИСБ-Зауралье». Также включены местные строительные фирмы «Близкий» и «Кристалл». Госпрограмма позволит стимулировать развитие ИЖС. Для участников ипотечных программ предусмотрены субсидии. На покупку квартиры у застройщика покупателям компенсируют до 30% стоимости первоначального взноса. Тем, кто покупает или строит частный дом, возвращают до 50%.