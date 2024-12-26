Жителей Курганской области ожидают два дня порывистого ветра

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Курганцев предупредили об усилении ветра
Курганцев предупредили об усилении ветра Фото:

В Курганской области ожидается усиление ветра. Об этом сообщает сайт регионального МЧС.

«Ухудшение погодных условий <...> Ветер западный ночью 4-9 м/с , днем 6-11 м/с , местами порывы до 16 м/с », — информирует управление чрезвычайного ведомства региона.  Сотрудники МЧС призывают жителей области быть осторожнее на улице.

Во время сильного ветра граждан просят не находиться рядом с рекламными щитами, неустойчивыми строениями. Не рекомендуется парковать машины под деревьями и щитами.

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В Курганской области ожидается усиление ветра. Об этом сообщает сайт регионального МЧС. «Ухудшение погодных условий <...> Ветер западный ночью 4-9 м/с , днем 6-11 м/с , местами порывы до 16 м/с », — информирует управление чрезвычайного ведомства региона.  Сотрудники МЧС призывают жителей области быть осторожнее на улице. Во время сильного ветра граждан просят не находиться рядом с рекламными щитами, неустойчивыми строениями. Не рекомендуется парковать машины под деревьями и щитами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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