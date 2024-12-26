Жителей Курганской области ожидают два дня порывистого ветра

Курганцев предупредили об усилении ветра
В Курганской области ожидается усиление ветра. Об этом сообщает сайт регионального МЧС.
«Ухудшение погодных условий <...> Ветер западный ночью 4-9 м/с , днем 6-11 м/с , местами порывы до 16 м/с », — информирует управление чрезвычайного ведомства региона. Сотрудники МЧС призывают жителей области быть осторожнее на улице.
Во время сильного ветра граждан просят не находиться рядом с рекламными щитами, неустойчивыми строениями. Не рекомендуется парковать машины под деревьями и щитами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!