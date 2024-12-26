Жители выбрали названия трех остановок в Перми

Пермяки проголосовали за названия трех остановок в Перми. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
«По результатам опроса жители предлагают переименования „Стадион ‚Бумажник‘ для ‚ВНИИБ‘, ‚Соборная площадь‘ для ‚Художественная галерея‘ и ‚Микрорайон Южный‘ для ‚Школа‘“, — говорится в telegram-канале городского дептранса.
Результаты опроса рассмотрят на общественном совете по топонимике. Новые названия выбирали для остановочных пунктов, наименования которых не соответствуют их местоположению или имеют одинаковые названия. URA.RU сообщало, что жители могли проголосовать за новые названия до 18 декабря.
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