Пьяная ссора закончилась убийством женщины в Курганской области

Житель села Кипель Юргамышского района (Курганская область) обвиняется в убийстве своей 69-летней знакомой. После совместного распития алкоголя между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов ножом. От полученных ран она скончалась на месте. Об этом сообщает СУ СК России по Курганской области.
«20 марта текущего года после совместного распития спиртного между хозяином дома и его знакомой, находившейся у него в гостях, произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов ножом, в том числе в область шеи. От полученных повреждений, осложнившихся массивной кровопотерей, женщина скончалась на месте происшествия», — сказано в telegram-канале Следственного комитета. В настоящее время сотрудниками ведомства собрана достаточная доказательственная база, и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее URA.RU сообщало, что присяжные признали жителя Тюмени виновным в убийстве своего знакомого в рабочем поселке Каргаполье Курганской области. После совершения преступления обвиняемый попытался скрыть следы, спрятав труп в багажник и вывез его за пределы поселка.
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