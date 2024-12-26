26 декабря 2024

На Кировской ярмарке в Кургане откроют кофейню и общепит. Видео

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В новом сквере Кургана открыли Кировскую ярмарку
В новом сквере Кургана открыли Кировскую ярмарку Фото:

В Кургане на Кировской ярмарке, перенесенную на новую благоустроенную территорию, планируют открыть общепит и кофейню. Об этом рассказал директор ООО «Новый рынок» Андрей Фадеичев. Ярмарка располагается в сквере на месте снесенных аварийных домов по улице Кирова. 

«Кировская ярмарка переехала на новое место, потому что здесь более комфортно, более удобно для покупателей. Здесь создан симбиоз ярмарки и сквера. Можно и отдохнуть, и купить фермерскую продукцию. Мы планируем еще открыть общепит и кофейню. Планов очень много», — рассказал Фадеичев. 

Ярмарка работает каждый день с 7:00 до 19:00. На ней продаются товары сельхозпроизводителей, фермеров, продукция с личного подсобного хозяйства, излишки с огородов. До этого павильоны и прилавки находились на участке улицы Кирова между улицами Урицкого — Гоголя. После завершения работ по благоустройству сквера на месте снесенного ветхого жилья стихийный мини-рынок был перенесен. 

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В Кургане на Кировской ярмарке, перенесенную на новую благоустроенную территорию, планируют открыть общепит и кофейню. Об этом рассказал директор ООО «Новый рынок» Андрей Фадеичев. Ярмарка располагается в сквере на месте снесенных аварийных домов по улице Кирова.  «Кировская ярмарка переехала на новое место, потому что здесь более комфортно, более удобно для покупателей. Здесь создан симбиоз ярмарки и сквера. Можно и отдохнуть, и купить фермерскую продукцию. Мы планируем еще открыть общепит и кофейню. Планов очень много», — рассказал Фадеичев.  Ярмарка работает каждый день с 7:00 до 19:00. На ней продаются товары сельхозпроизводителей, фермеров, продукция с личного подсобного хозяйства, излишки с огородов. До этого павильоны и прилавки находились на участке улицы Кирова между улицами Урицкого — Гоголя. После завершения работ по благоустройству сквера на месте снесенного ветхого жилья стихийный мини-рынок был перенесен. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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