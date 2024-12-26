В Кургане на Кировской ярмарке, перенесенную на новую благоустроенную территорию, планируют открыть общепит и кофейню. Об этом рассказал директор ООО «Новый рынок» Андрей Фадеичев. Ярмарка располагается в сквере на месте снесенных аварийных домов по улице Кирова.
«Кировская ярмарка переехала на новое место, потому что здесь более комфортно, более удобно для покупателей. Здесь создан симбиоз ярмарки и сквера. Можно и отдохнуть, и купить фермерскую продукцию. Мы планируем еще открыть общепит и кофейню. Планов очень много», — рассказал Фадеичев.
Ярмарка работает каждый день с 7:00 до 19:00. На ней продаются товары сельхозпроизводителей, фермеров, продукция с личного подсобного хозяйства, излишки с огородов. До этого павильоны и прилавки находились на участке улицы Кирова между улицами Урицкого — Гоголя. После завершения работ по благоустройству сквера на месте снесенного ветхого жилья стихийный мини-рынок был перенесен.
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