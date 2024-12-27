Полпред принял участие в акции «Елка желаний»
Уральский полпред Артем Жога вручил подарки детям из Тюменской области. Он принял участие в акции «Елка желаний», сообщает telegram-канал «УрФО_ИНФО».
«По поручению полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги, двум юным жителям Тюменской области вручили подарки. Шарики с новогодними желаниями детей полпред снял с „Елки желаний“», — говорится в сообщении.
Известно, что Михаилу из поселка Московского вручили сертификат на поездку в Тобольск вместе с семьей. Также жительница областного центра Полина получила долгожданный синтезатор.
Вручение подарка от уральского полпреда Жоги
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