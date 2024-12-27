27 декабря 2024

Тюменские дети получили подарки от уральского полпреда. Фото

Полпред президента в УрФО Жога вручил подарки детям из Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полпред принял участие в акции «Елка желаний»
Полпред принял участие в акции «Елка желаний» Фото:

Уральский полпред Артем Жога вручил подарки детям из Тюменской области. Он принял участие в акции «Елка желаний», сообщает telegram-канал «УрФО_ИНФО».

«По поручению полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги, двум юным жителям Тюменской области вручили подарки. Шарики с новогодними желаниями детей полпред снял с „Елки желаний“», — говорится в сообщении.

Известно, что Михаилу из поселка Московского вручили сертификат на поездку в Тобольск вместе с семьей. Также жительница областного центра Полина получила долгожданный синтезатор.

Вручение подарка от уральского полпреда Жоги
Вручение подарка от уральского полпреда Жоги
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральский полпред Артем Жога вручил подарки детям из Тюменской области. Он принял участие в акции «Елка желаний», сообщает telegram-канал «УрФО_ИНФО». «По поручению полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги, двум юным жителям Тюменской области вручили подарки. Шарики с новогодними желаниями детей полпред снял с „Елки желаний“», — говорится в сообщении. Известно, что Михаилу из поселка Московского вручили сертификат на поездку в Тобольск вместе с семьей. Также жительница областного центра Полина получила долгожданный синтезатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...