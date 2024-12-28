Самые громкие судебные процессы в ЯНАО в 2024 году: приговоры, обжалования, перспективы

В уходящем 2024 году в ЯНАО суд вынес решение по нескольким судебным процессам, которые длились не один год. К реальному лишению свободы приговорены экс-директор окружного дептранспорта Максим Першиков, руководитель Ямалгосснаба и директор фонда развития Нового Уренгоя Константин Михайлицкий. А процесс над бывшим судьей Алишером Раенгуловым притормозился и продолжится в следующем году. О наиболее значимых судебных процессах года — в материале URA.RU.
Преступление Першикова — оправдание и приговор
Салехардский суд 16 декабря вынес обвинительный приговор экс-руководителю «Дирекции дорожного хозяйства», позже ставшего директором окружного дептранспорта Першикову. Его обвиняли в получении в период с 2016 по 2020 годы взятки. Он получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, но приговор в законную силу еще не вступил. Данное наказание является минимальным, по вменяемому Першикову статье.
Преступление экс-чиновника было выявлено еще в 2021 году, когда он был задержан силовиками по обвинению в получении взятки в три миллиона рублей. Уже в ходе следствия выявлялись новые эпизоды, а итоговая сумма взятки составила 62 млн рублей. После полутора лет расследования уголовного дела СУ СКР по ЯНАО, оно было передано в суд. В августе 2023 года обвинения с экс-чиновника были сняты, суд не согласился с версией следствия, так как посчитал, что «событие преступления отсутствует».
Сторона обвинения дошла до кассационной инстанции и в мае дело было направлено на новое рассмотрение. Пока приговор не вступил в законную силу, у сторон есть возможность оспорить судебное решение, что, по данным источников URA.RU состоится в скором времени. Сам Першиков подал заявление с просьбой разрешить ему принять участие в специальной военной операции.
Срок для главного дорожника и недоказанные эпизоды
В марте к восьми годам лишения свободы и крупному штрафу был приговорен и предшественник Першикова на посту руководителя «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» — Игорь Боркун. После ухода с поста, он переехал в Тюмень, где начал приобретать недвижимость. У экс-чиновника имелось несколько квартир, особняк и коммерческие помещения в бизнес-центре. Несоответствие потраченных средств и зарплаты чиновника привлекло внимание силовых структур и в 2022 году он был задержан в Тюмени по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.
В суде Салехарда удалось доказать только один эпизод взятки (обвиняли Боркуна по четырем). Далее начались судебные споры — приговором были не удовлетворены обе стороны. Адвокатам не удалось добиться оправдания экс-чиновника, а вот прокуратура смогла добиться нового рассмотрения по недоказанным эпизодам. В настоящее время, в суде первой инстанции рассматривают два ранее не доказанных эпизода взяток и легализацию преступных доходов.
Экс-депутат Заксобрания ушел на СВО
В марте текущего года в Ноябрьске были осуждены управляющий «Нафтагаз-Бурение» Мушфиг Байрамов и экс-чиновник Ростехнадзора Реваз Порфиров. Основным фигурантом дела был экс-депутат Заксобрания Павел Крюков. За взятки в виде организации корпоратива, снегохода лично для себя и развлекательного полета на вертолете для Байрамова, он лоббировал интересы компании, которую возглавлял.
Сам 63-летний депутат приговора избежал, он отправился на СВО. А вот Порфиров и Байрамов были осуждены на пять и восемь лет колонии. При этом, по данным источников агентства, Порфиров скрылся от органов. Процесс по их делу был возобновлен и сейчас рассматривается в суде Ноябрьска заново.
Осужденные за хищение бывшие замы мэра из Надыма отметят Новый Год дома
Экс-заместители мэра Надымского района Виталий Имкин и Семен Свидлов, несмотря на то, что были осуждены за хищения, встретят Новый Год дома. В конце марта районный суд поставил точку в процессе, который длился более полутора лет, приговорив чиновников к четырем и трем годам колонии. Но это было только начало.
Пропажа 35 миллионов рублей при реконструкции бульвара Стрижова в Надыме произошла еще в 2019 году. В феврале 2020 года был задержан Имкин. Свидлова, перешедшего на аналогичную должность в Тазовский район, задержали в ноябре 2021 года. Следователи окружного СКР собрали достаточную доказательную базу и дело было передано в суд.
Суд Надымского района приговорил бывших чиновников к реальному сроку. Но спустя три месяца, приговор отменили, а дело было направлено на новое рассмотрение. Сейчас Имкин и Свидлов находятся под ограничительными мерами, и ждут нового решения суда, который, с большой вероятностью, может ужесточить им приговор.
Приговор экс-главе Фонда развития Нового Уренгоя
Константин Михайлицкий был взят под стражу в зале суда в конце ноября. До этого его подозревали в нескольких преступлениях.Он в начале 10-х годов был руководителем Ямалгосснаба, а позже находился на посту директора Фонда развития Нового Уренгоя.
Михайлицкий в период с 2011 по 2017 годы совершил действия по безвозмездной, противоправной, с корыстной целью, против воли собственника передаче другим лицам вверенного ему имущества Фонда, причинив тем самым ущерб на общую сумму более 153 млн рублей. Кроме того, при посредничестве главы инвестфонда «Ямал» Сергея Доманского, он не указывал в налоговых декларациях продажу зданий и не выплатил налогов на 58 млн рублей.
Суд Нового Уренгоя приговорил бывшего функционера к семи годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу и будет обжаловаться.
Кроме того, в Салехарде повторно идет процесс по обвинению Михайлицкого по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В мае этого года он практически избежал наказания за начисление зарплат из фонда заработной платы предприятия сотрудникам своего подмосковного офиса, которых проводил по ведомостям как сотрудников отдела предприятия. Второй эпизод был связан с покупкой предприятием в 2016 году запчастей для внедорожников на сумму шесть миллионов рублей у специально созданной для этой цели фирмы-однодневки.
Прокуратура не согласилась с решением суда. В настоящее время два эпизода по статье «Преступление или растрата» суд Салехарда рассматривает повторно.
Дело судьи и хищения в горбольнице
Суд Лабытнанги продолжает рассматривать громкое дело в отношении группы бухгалтеров Лабытнангской горбольницы, которые похитили около 312 миллионов рублей при начислении заработной платы медикам. Об этом коррупционном деле упоминал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время «Прямой линии», отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. По словам источников агентства, процесс очень сложный. Бухгалтеры, подозреваемые в коррупции, проявляли редкую изворотливость на допросах, а сейчас стараются затянуть процесс.
В горсуде Лабытнанги продолжается рассмотрение дела в отношении бывшего федерального судьи Алишера Раенгулова и его брата Тимура, подозреваемых в незаконном обороте и переделке огнестрельного оружия. Как у бывшего федерального судьи, у Раенгулова оставалось право на судейскую неприкосновенность. По представлению председателя СКР Александра Бастрыкина он был ее лишен год спустя. Уголовное дело в отношении братьев Раенгуловых поступило в суд Лабытнанги в первый раз в ноябре 2023 года, однако судья Андрей Карплюк вернул дело в прокуратуру на доследование.
Сам Карплюк уже оставил пост федерального судьи, дело рассматривает судья Роберт Исхаков. В октябре источники заверили URA.RU, что рассмотрение дела идет по плану, однако в конце октября суд назначил дополнительные экспертизы по делу. Комментариев из официальных источников получить не удалось, ясно одно — рассмотрение продолжится в следующем году.
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