Опасные петарды, которые взрываются в руках, ищут на курганских рынках

В торговых точках и на рынках Кургана полиция проводит рейды в поисках петард «Корсар», которые, возможно, могут быть опасными для потребителей. В стране уже были случаи, когда пиротехника взрывалась в руках и калечила людей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.
«После инцидентов по России, где мощные петарды „Корсар“ взрывались прямо в руках людей, в Кургане начался очередной рейд по выявлению незаконной пиротехники. Жителей призывают не покупать большие петарды, особенно на стихийных рынках», — пояснил источник.
Корреспондент агентства направил запрос информации по теме публикации в УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что угроза от опасных петард заключается в следующем — практически отсутствует временной промежуток между зажиганием пиротехники и взрывом. Поэтому человек просто не успевает ее отбросить и получает травмы.
В регионе в преддверии новогодних праздников полицейские для усиления мер безопасности обследовали торговые точки, где продается пиротехника. Они уже проверили 52 объекта в Кургане и в различных округах области.
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