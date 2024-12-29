29 декабря 2024

Опасные петарды, которые взрываются в руках, ищут на курганских рынках

На курганских рынках правоохранители ищут опасные петарды «Корсар»
© Служба новостей «URA.RU»
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Идет проверка рынков в городе
Идет проверка рынков в городе Фото:

В торговых точках и на рынках Кургана полиция проводит рейды в поисках петард «Корсар», которые, возможно, могут быть опасными для потребителей. В стране уже были случаи, когда пиротехника взрывалась в руках и калечила людей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

«После инцидентов по России, где мощные петарды „Корсар“ взрывались прямо в руках людей, в Кургане начался очередной рейд по выявлению незаконной пиротехники. Жителей призывают не покупать большие петарды, особенно на стихийных рынках», — пояснил источник.

Корреспондент агентства направил запрос информации по теме публикации в УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что угроза от опасных петард заключается в следующем — практически отсутствует временной промежуток между зажиганием пиротехники и взрывом. Поэтому человек просто не успевает ее отбросить и получает травмы.

В регионе в преддверии новогодних праздников полицейские для усиления мер безопасности обследовали торговые точки, где продается пиротехника. Они уже проверили 52 объекта в Кургане и в различных округах области.

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В торговых точках и на рынках Кургана полиция проводит рейды в поисках петард «Корсар», которые, возможно, могут быть опасными для потребителей. В стране уже были случаи, когда пиротехника взрывалась в руках и калечила людей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «После инцидентов по России, где мощные петарды „Корсар“ взрывались прямо в руках людей, в Кургане начался очередной рейд по выявлению незаконной пиротехники. Жителей призывают не покупать большие петарды, особенно на стихийных рынках», — пояснил источник. Корреспондент агентства направил запрос информации по теме публикации в УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что угроза от опасных петард заключается в следующем — практически отсутствует временной промежуток между зажиганием пиротехники и взрывом. Поэтому человек просто не успевает ее отбросить и получает травмы. В регионе в преддверии новогодних праздников полицейские для усиления мер безопасности обследовали торговые точки, где продается пиротехника. Они уже проверили 52 объекта в Кургане и в различных округах области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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