06 января 2025
05 января 2025

В Рождество в Кургане сохранится морозная погода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После 8 января потеплеет
После 8 января потеплеет Фото:

В Курганской области в предстоящие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ожидается похолодание: ночью температура воздуха составит -14...-19 градусов, а днем будет в пределах -12...-17 градусов. Такой прогноз сообщает Курганский ЦГМС.

«В Кургане ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет юго-западным со скоростью 1-6 м/с . Температура воздуха ночью составит -17...-19 градусов, а днем -13...-15 градусов», — сказано в сообщении ведомства. По данным Гидрометцентра России, с 8 по 12 января в Кургане ожидается теплая погода. Днем 0...-2, ночью -4...-11 градусов. 9 января пройдет снег.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане был побит температурный рекорд, который держался 18 лет. Воздух 3 января в городе прогрелся до рекордных 2,8 градуса тепла. Предыдущий максимум был в 2007 году. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области в предстоящие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ожидается похолодание: ночью температура воздуха составит -14...-19 градусов, а днем будет в пределах -12...-17 градусов. Такой прогноз сообщает Курганский ЦГМС. «В Кургане ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет юго-западным со скоростью 1-6 м/с . Температура воздуха ночью составит -17...-19 градусов, а днем -13...-15 градусов», — сказано в сообщении ведомства. По данным Гидрометцентра России, с 8 по 12 января в Кургане ожидается теплая погода. Днем 0...-2, ночью -4...-11 градусов. 9 января пройдет снег. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане был побит температурный рекорд, который держался 18 лет. Воздух 3 января в городе прогрелся до рекордных 2,8 градуса тепла. Предыдущий максимум был в 2007 году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...