В Рождество в Кургане сохранится морозная погода

В Курганской области в предстоящие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ожидается похолодание: ночью температура воздуха составит -14...-19 градусов, а днем будет в пределах -12...-17 градусов. Такой прогноз сообщает Курганский ЦГМС.
«В Кургане ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет юго-западным со скоростью 1-6 м/с . Температура воздуха ночью составит -17...-19 градусов, а днем -13...-15 градусов», — сказано в сообщении ведомства. По данным Гидрометцентра России, с 8 по 12 января в Кургане ожидается теплая погода. Днем 0...-2, ночью -4...-11 градусов. 9 января пройдет снег.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане был побит температурный рекорд, который держался 18 лет. Воздух 3 января в городе прогрелся до рекордных 2,8 градуса тепла. Предыдущий максимум был в 2007 году.
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