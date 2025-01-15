Отставки и скандалы из-за увольнения: главные новости Кургана за 15 января

В курганских ведомствах начались перестановки
© Служба новостей «URA.RU»
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У курганских силовиков начались перестановки
У курганских силовиков начались перестановки Фото:

Курган получил статус «Города трудовой доблести», а у силовиков начались перестановки. О том, что произошло в Кургане за 15 января, URA.RU расскажет в своем дайджесте. 

Скандал и увольнения

В Курганском педагогическом колледже произошли значительные кадровые изменения, которые вызвали широкое обсуждение среди общественности. Сразу два заместителя директора, Светлана Шмидт и Галина Кузменкина, уволились из-за якобы давления со стороны временно исполняющей обязанности директора Юлии Половниковой. В социальных сетях появились анонимные обвинения в адрес нового руководства, что спровоцировало дебаты о будущем колледжа.

Отставка руководителя следственного отдела

В другом значимом событии региона, руководитель следственного отдела Кургана, Алексей Гармаш, ушел в отставку. По информации источников, он решил выйти на пенсию по выслуге лет, завершив свою карьеру на высокой ноте.

Кургано-китайский бизнес

Курган продолжает привлекать иностранные инвестиции. Недавно здесь начал свою деятельность китайский бизнесмен, который открыл экспортную компанию. Основной целью предприятия является закупка рапса и зерна для последующей перепродажи за границу.

Новый начальник МЧС

В областном управлении МЧС произошло важное кадровое назначение. Евгений Орлов был официально назначен начальником Главного управления МЧС России по Курганской области. Его вступление в должность пришлось на период сразу после новогодних каникул.

Новое звание

Завершая обзор новостей, стоит отметить, что Курган был удостоен звания «Города трудовой доблести». Это звание было присвоено в знак признания значительного вклада жителей города в победу в Великой Отечественной войне. Губернатор области Вадим Шумков поздравил жителей с этим значимым событием.

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Курган получил статус «Города трудовой доблести», а у силовиков начались перестановки. О том, что произошло в Кургане за 15 января, URA.RU расскажет в своем дайджесте.  Скандал и увольнения В Курганском педагогическом колледже произошли значительные кадровые изменения, которые вызвали широкое обсуждение среди общественности. Сразу два заместителя директора, Светлана Шмидт и Галина Кузменкина, уволились из-за якобы давления со стороны временно исполняющей обязанности директора Юлии Половниковой. В социальных сетях появились анонимные обвинения в адрес нового руководства, что спровоцировало дебаты о будущем колледжа. Отставка руководителя следственного отдела В другом значимом событии региона, руководитель следственного отдела Кургана, Алексей Гармаш, ушел в отставку. По информации источников, он решил выйти на пенсию по выслуге лет, завершив свою карьеру на высокой ноте. Кургано-китайский бизнес Курган продолжает привлекать иностранные инвестиции. Недавно здесь начал свою деятельность китайский бизнесмен, который открыл экспортную компанию. Основной целью предприятия является закупка рапса и зерна для последующей перепродажи за границу. Новый начальник МЧС В областном управлении МЧС произошло важное кадровое назначение. Евгений Орлов был официально назначен начальником Главного управления МЧС России по Курганской области. Его вступление в должность пришлось на период сразу после новогодних каникул. Новое звание Завершая обзор новостей, стоит отметить, что Курган был удостоен звания «Города трудовой доблести». Это звание было присвоено в знак признания значительного вклада жителей города в победу в Великой Отечественной войне. Губернатор области Вадим Шумков поздравил жителей с этим значимым событием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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