Отставки и скандалы из-за увольнения: главные новости Кургана за 15 января

Курган получил статус «Города трудовой доблести», а у силовиков начались перестановки. О том, что произошло в Кургане за 15 января, URA.RU расскажет в своем дайджесте.
Скандал и увольнения
В Курганском педагогическом колледже произошли значительные кадровые изменения, которые вызвали широкое обсуждение среди общественности. Сразу два заместителя директора, Светлана Шмидт и Галина Кузменкина, уволились из-за якобы давления со стороны временно исполняющей обязанности директора Юлии Половниковой. В социальных сетях появились анонимные обвинения в адрес нового руководства, что спровоцировало дебаты о будущем колледжа.
Отставка руководителя следственного отдела
В другом значимом событии региона, руководитель следственного отдела Кургана, Алексей Гармаш, ушел в отставку. По информации источников, он решил выйти на пенсию по выслуге лет, завершив свою карьеру на высокой ноте.
Кургано-китайский бизнес
Курган продолжает привлекать иностранные инвестиции. Недавно здесь начал свою деятельность китайский бизнесмен, который открыл экспортную компанию. Основной целью предприятия является закупка рапса и зерна для последующей перепродажи за границу.
Новый начальник МЧС
В областном управлении МЧС произошло важное кадровое назначение. Евгений Орлов был официально назначен начальником Главного управления МЧС России по Курганской области. Его вступление в должность пришлось на период сразу после новогодних каникул.
Новое звание
Завершая обзор новостей, стоит отметить, что Курган был удостоен звания «Города трудовой доблести». Это звание было присвоено в знак признания значительного вклада жителей города в победу в Великой Отечественной войне. Губернатор области Вадим Шумков поздравил жителей с этим значимым событием.
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