19 января 2025
18 января 2025

В ЯНАО на месте долгостроя возведут станцию переливания крови

В Ноябрьске реконструируют недостроенное здание для станции переливания крови
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске построят станцию переливания крови
В Ноябрьске построят станцию переливания крови Фото:

В Ноябрьске недостроенное здание реконструируют для размещения станции переливания крови. Строительство объекта обойдется окружному бюджету примерно в 150 млн рублей, следует из документации закупки.

Дирекция капстроительства ищет подрядчика на реконструкцию недостроенного здания, расположенного в районе ЦГБ в Ноябрьске. Власти округа намерены построить здесь отделение переливания крови. Заявку уже разместили на сайте ЕИС «Закупки». Начальная цена аукциона — 150 млн 318 тысяч рублей. Предельная стоимость — не более 188 млн рублей. Окончание строительства намечено к декабрю 2026 года.

Как сообщает источник, станция переливания крови расположится на территории, подведомственной центральной горбольнице. Ориентировочная площадь здания — 380 кв. м. В эту сумму входят разработка проекта, в том числе инженерные изыскания, дизайн-проект, реконструкция и ввод в эксплуатацию. Аукцион находится на стадии подачи заявок.

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В Ноябрьске недостроенное здание реконструируют для размещения станции переливания крови. Строительство объекта обойдется окружному бюджету примерно в 150 млн рублей, следует из документации закупки. Дирекция капстроительства ищет подрядчика на реконструкцию недостроенного здания, расположенного в районе ЦГБ в Ноябрьске. Власти округа намерены построить здесь отделение переливания крови. Заявку уже разместили на сайте ЕИС «Закупки». Начальная цена аукциона — 150 млн 318 тысяч рублей. Предельная стоимость — не более 188 млн рублей. Окончание строительства намечено к декабрю 2026 года. Как сообщает источник, станция переливания крови расположится на территории, подведомственной центральной горбольнице. Ориентировочная площадь здания — 380 кв. м. В эту сумму входят разработка проекта, в том числе инженерные изыскания, дизайн-проект, реконструкция и ввод в эксплуатацию. Аукцион находится на стадии подачи заявок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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