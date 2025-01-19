В ЯНАО на месте долгостроя возведут станцию переливания крови

В Ноябрьске недостроенное здание реконструируют для размещения станции переливания крови. Строительство объекта обойдется окружному бюджету примерно в 150 млн рублей, следует из документации закупки.
Дирекция капстроительства ищет подрядчика на реконструкцию недостроенного здания, расположенного в районе ЦГБ в Ноябрьске. Власти округа намерены построить здесь отделение переливания крови. Заявку уже разместили на сайте ЕИС «Закупки». Начальная цена аукциона — 150 млн 318 тысяч рублей. Предельная стоимость — не более 188 млн рублей. Окончание строительства намечено к декабрю 2026 года.
Как сообщает источник, станция переливания крови расположится на территории, подведомственной центральной горбольнице. Ориентировочная площадь здания — 380 кв. м. В эту сумму входят разработка проекта, в том числе инженерные изыскания, дизайн-проект, реконструкция и ввод в эксплуатацию. Аукцион находится на стадии подачи заявок.
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