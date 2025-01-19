Ямальских воспитателей, которые выпивали во время сончаса, накажут

Сотрудников детсада «Росинка» в Салехарде (ЯНАО) привлекут к дисциплинарной ответственности за распитие спиртных напитков во время сончаса. Об этом URA.RU стало известно из сообщения администрации муниципалитета.
«Департамент образования Салехарда провел проверку резонансной истории в детском саду „Росинка“. По итогам проверки заведующий детским садом и воспитатель, инициировавший неформальный перерыв в группе, будут привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение этики, норм трудового распорядка, оставление детей без присмотра», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда.
По сообщению исполняющего обязанности директора департамента образования Салехарда Василия Зеленова, данное события для нашей системы образования — из ряда вон выходящее. «Такое поведение является грубым нарушением норм и стандартов, регулирующих работу образовательных учреждений. Безопасность и здоровье детей — наш главный приоритет, и подобные действия абсолютно недопустимы», — отметил Зеленов.
Депобразования также предложил родителям организовать дополнительное видеонаблюдение в группах. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде в детском саду «Росинка» воспитатель перед детьми унизила одну из воспитанниц, заявив, что она выглядит некрасиво. Мать ребенка сообщила, что придя за дочкой в детский сад 13 января во время дневного сна детей обнаружила на столах спиртные напитки и закуску.
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