В Тюмени столкнулись восемь машин. Видео

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Авария произошла на ул. Монтажников
Авария произошла на ул. Монтажников Фото:

В Тюмени на ул. Монтажников столкнулись восемь автомобилей. Об этом горожане сообщили в telegram-канале «Тюмень».

«Мегамассовое ДТП на Тюменской объездной. С участием восьми машин», — написал анонимный автор публикации.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству сообщили, что на самом деле на ул. Монтажников произошло не одно массовое, а несколько локальных ДТП. «Изначально там произошло столкновение трех автомобилей, в котором пострадал один человек. Но так совпало, что рядом произошли еще аварии. Поэтому со стороны могло показаться, что действительно врезались друг в друга восемь машин. Но это не так», — пояснили URA.RU в пресс-службе тюменского управления ГАИ.

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В Тюмени на ул. Монтажников столкнулись восемь автомобилей. Об этом горожане сообщили в telegram-канале «Тюмень». «Мегамассовое ДТП на Тюменской объездной. С участием восьми машин», — написал анонимный автор публикации. В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству сообщили, что на самом деле на ул. Монтажников произошло не одно массовое, а несколько локальных ДТП. «Изначально там произошло столкновение трех автомобилей, в котором пострадал один человек. Но так совпало, что рядом произошли еще аварии. Поэтому со стороны могло показаться, что действительно врезались друг в друга восемь машин. Но это не так», — пояснили URA.RU в пресс-службе тюменского управления ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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