В Тюмени на ул. Монтажников столкнулись восемь автомобилей. Об этом горожане сообщили в telegram-канале «Тюмень».
«Мегамассовое ДТП на Тюменской объездной. С участием восьми машин», — написал анонимный автор публикации.
В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству сообщили, что на самом деле на ул. Монтажников произошло не одно массовое, а несколько локальных ДТП. «Изначально там произошло столкновение трех автомобилей, в котором пострадал один человек. Но так совпало, что рядом произошли еще аварии. Поэтому со стороны могло показаться, что действительно врезались друг в друга восемь машин. Но это не так», — пояснили URA.RU в пресс-службе тюменского управления ГАИ.
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