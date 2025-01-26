Курганские бизнесмены нарастили экспорт зерна в Китай

Из Курганской области увеличился экспорт зерновых и масличных культур. За год рост поставок вырос на 24%. Об этом сообщается на сайте Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«В 2024 году из Курганской области в Китайскую Народную Республику экспортировано более 229,2 тысячи тонн зерновых и масличных культур. Это на 24% больше, чем в 2023 году (184,3 тысячи тонн)», — указано на сайте надзорного ведомства.
Самой востребованной культурой для импортеров стал лен. Его было поставлено почти 101 тысяча тонн. При этом в 2023 году в Китай было поставлено 127,5 тысячи тонн. Экспорт гороха за год вырос с 15 до 64,6 тысячи тонн. Овес был поставлен на 5,5 тысячи тонн, ячмень — 53,9 тысячи тонн. Зерно гречихи отправили на 4,2 тысячи тонн с учетом, что в прошлом году данную культуру не экспортировали.
Рост экспорта зерновых и масличных культур из Курганской области в Китай следует стратегии, предложенной депутатом Госдумы Сергеем Лисовским и поддержанной губернатором Вадимом Шумковым, ориентированной на увеличение поставок масличных культур, таких как рапс и лен, вместо традиционных зерновых. Это направление считается более выгодным из-за высокой рентабельности и спроса на эти культуры в Китае, а также подходит для климатических условий региона.
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