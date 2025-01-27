За год Тюменскую область для жизни выбрали больше 150 соотечественников из-за рубежа

По программе переселения в Тюменскую область переехали 3 000 соотечественников
© Служба новостей «URA.RU»
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Заграницу на Тюмень сменили тысячи человек
Заграницу на Тюмень сменили тысячи человек Фото:

В Тюменскую область в 2024 году переехали 153 человека, воспользовавшиеся программой переселения соотечественников. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«153 человека переехали в Тюменскую область по программе переселения соотечественников в 2024 году. У большинства из них среднее профессиональное образование. Всего же за 12 лет с начала программы в регион приехали более 3 000 человек», — рассказали в инфоцентре.

Тюменская область пополнилась врачами, инженерами, учителями, IT-шниками, бухгалтерами и другими специалистами. Узнать подробнее о программе можно в департаменте труда и занятости населения Тюменской области: (3452) 42-60-33, 42-61-26.

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В Тюменскую область в 2024 году переехали 153 человека, воспользовавшиеся программой переселения соотечественников. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «153 человека переехали в Тюменскую область по программе переселения соотечественников в 2024 году. У большинства из них среднее профессиональное образование. Всего же за 12 лет с начала программы в регион приехали более 3 000 человек», — рассказали в инфоцентре. Тюменская область пополнилась врачами, инженерами, учителями, IT-шниками, бухгалтерами и другими специалистами. Узнать подробнее о программе можно в департаменте труда и занятости населения Тюменской области: (3452) 42-60-33, 42-61-26.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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