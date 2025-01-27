За год Тюменскую область для жизни выбрали больше 150 соотечественников из-за рубежа

В Тюменскую область в 2024 году переехали 153 человека, воспользовавшиеся программой переселения соотечественников. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.
«153 человека переехали в Тюменскую область по программе переселения соотечественников в 2024 году. У большинства из них среднее профессиональное образование. Всего же за 12 лет с начала программы в регион приехали более 3 000 человек», — рассказали в инфоцентре.
Тюменская область пополнилась врачами, инженерами, учителями, IT-шниками, бухгалтерами и другими специалистами. Узнать подробнее о программе можно в департаменте труда и занятости населения Тюменской области: (3452) 42-60-33, 42-61-26.
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