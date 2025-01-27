Тюменка лишилась 50 000 рублей из-за массового «развода» в Telegram. Видео

Жительница Ишима лишилась денег нажав на видео в личном сообщении в Telegram
© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщения с вирусом жертвы получают в Telegram
Сообщения с вирусом жертвы получают в Telegram Фото:

Жительница Ишима получила от знакомой сообщение с вопросом «Это ты на видео?», и нажав на ссылку дала мошенникам доступ к своим счетам и аккаунтам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона.

«В ишимскую полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница 1979 года рождения. Женщина рассказала, что в мессенджере ей пришло сообщение от знакомой, которая прислала ссылку и задала вопрос: „Это ты на видео?“. Перейти по ссылке у потерпевшей не получилось и она на какое-то время забыла о случившемся. Но вскоре заявительница узнала, что с одного из ее счетов неизвестные похитили 50 000 рублей», — рассказали в полиции.

Данный способ мошенничества распространяется в мессенджере Telegram. Вместо видео, которое, как думают жертвы, им присылают знакомые, в сообщение «зашита» вредоносная программа. Чтобы обезопасить себя, не стоит переходить по каким-либо ссылкам или открывать файлы, которые имеют необычные расширения.

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Жительница Ишима получила от знакомой сообщение с вопросом «Это ты на видео?», и нажав на ссылку дала мошенникам доступ к своим счетам и аккаунтам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона. «В ишимскую полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница 1979 года рождения. Женщина рассказала, что в мессенджере ей пришло сообщение от знакомой, которая прислала ссылку и задала вопрос: „Это ты на видео?“. Перейти по ссылке у потерпевшей не получилось и она на какое-то время забыла о случившемся. Но вскоре заявительница узнала, что с одного из ее счетов неизвестные похитили 50 000 рублей», — рассказали в полиции. Данный способ мошенничества распространяется в мессенджере Telegram. Вместо видео, которое, как думают жертвы, им присылают знакомые, в сообщение «зашита» вредоносная программа. Чтобы обезопасить себя, не стоит переходить по каким-либо ссылкам или открывать файлы, которые имеют необычные расширения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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