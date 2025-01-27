Жительница Ишима получила от знакомой сообщение с вопросом «Это ты на видео?», и нажав на ссылку дала мошенникам доступ к своим счетам и аккаунтам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона.
«В ишимскую полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница 1979 года рождения. Женщина рассказала, что в мессенджере ей пришло сообщение от знакомой, которая прислала ссылку и задала вопрос: „Это ты на видео?“. Перейти по ссылке у потерпевшей не получилось и она на какое-то время забыла о случившемся. Но вскоре заявительница узнала, что с одного из ее счетов неизвестные похитили 50 000 рублей», — рассказали в полиции.
Данный способ мошенничества распространяется в мессенджере Telegram. Вместо видео, которое, как думают жертвы, им присылают знакомые, в сообщение «зашита» вредоносная программа. Чтобы обезопасить себя, не стоит переходить по каким-либо ссылкам или открывать файлы, которые имеют необычные расширения.
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