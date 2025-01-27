На Ямале набирают популярность курсы для детей с аутизмом

На Ямале набирают популярность курсы для детей с расстройствами аутистического спектра — АВА-терапия. Новая методика уже применяется в Губкинском и Новом Уренгое. Ее также будут распространять и в других населенных пунктах округа, сообщают в правительстве ЯНАО.
«На Ямале данная методика уже применяется в Губкинском и Новом Уренгое. По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в прошлом году ABA-терапию внедрили в Надымском районе на базе центра соцобслуживания „Домашний очаг“. Об этом во время „Честного маршрута“ 2023 года главу региона попросили мамы детей с особенностями здоровья. Обучающую программу также планируется внедрить в Муравленко, Ноябрьске и Тазовском районе», — говорится в релизе окружных властей.
Как сообщает источник, коррекционный метод уже начали применять специалисты центра соцобслуживания «Доверие». Новые курсы востребованы — стартовал уже второй двухнедельный интенсив, который охватил семь детей. Метод предполагает выявление причин нежелательного поведения у детей и его коррекцию.
«Принцип довольно прост: если ребенку нравятся результаты и последствия его действий, то он будет с радостью их повторять. Поэтому в процессе занятий каждое достижение поощряется, а неудача не одобряется или игнорируется», – рассказывается о методике занятий.
Также уточняется, что метод АВА-терапии применим не только с детьми с расстройствами аутистического спектра. Его можно использовать при всех формах интеллектуальной недостаточности, а также с отклонениями в поведении.
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