27 января 2025

Школу в ЯНАО залило кипятком. Видео

В Надыме вода из трубы отопления затопила гардероб
© Служба новостей «URA.RU»
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В школьном гардеробе прорвало батареи
В школьном гардеробе прорвало батареи Фото:

В средней общеобразовательной школе №5 города Надыма (ЯНАО) прорвало трубу системы отопления — гардероб и куртки учеников залило кипятком. Подрядчик, обслуживающий школу, оперативно устранил проблему. Однако замена трубопроводов школе потребуется, о запланированном ремонте URA.RU сообщили в администрации муниципалитета.

«Аварийная ситуация в школе устранена, обслуживающей организацией проводится ревизия систем тепловодоснабжения. На летний период школой запланированы работы по частичной замене участков трубопроводов», — сообщил корреспонденту URA.RU сотрудник мэрии Надыма.

В СОШ №5 корреспонденту агентства сообщили, что занятия продолжаются в штатном режиме в две смены. Аварию устранили оперативно и на данный момент проблем с отоплением нет.

В ЯНАО, где находится Надым, ранее уже возникали чрезвычайные ситуации в школах, связанные с погодными условиями. Например, в Новом Уренгое из-за сильных морозов до -36 градусов занятия для учеников с 1-го по 9-й класс были отменены. Это подчеркивает важность надежной работы систем отопления в учебных заведениях региона.

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В средней общеобразовательной школе №5 города Надыма (ЯНАО) прорвало трубу системы отопления — гардероб и куртки учеников залило кипятком. Подрядчик, обслуживающий школу, оперативно устранил проблему. Однако замена трубопроводов школе потребуется, о запланированном ремонте URA.RU сообщили в администрации муниципалитета. «Аварийная ситуация в школе устранена, обслуживающей организацией проводится ревизия систем тепловодоснабжения. На летний период школой запланированы работы по частичной замене участков трубопроводов», — сообщил корреспонденту URA.RU сотрудник мэрии Надыма. В СОШ №5 корреспонденту агентства сообщили, что занятия продолжаются в штатном режиме в две смены. Аварию устранили оперативно и на данный момент проблем с отоплением нет. В ЯНАО, где находится Надым, ранее уже возникали чрезвычайные ситуации в школах, связанные с погодными условиями. Например, в Новом Уренгое из-за сильных морозов до -36 градусов занятия для учеников с 1-го по 9-й класс были отменены. Это подчеркивает важность надежной работы систем отопления в учебных заведениях региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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