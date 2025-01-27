В средней общеобразовательной школе №5 города Надыма (ЯНАО) прорвало трубу системы отопления — гардероб и куртки учеников залило кипятком. Подрядчик, обслуживающий школу, оперативно устранил проблему. Однако замена трубопроводов школе потребуется, о запланированном ремонте URA.RU сообщили в администрации муниципалитета.
«Аварийная ситуация в школе устранена, обслуживающей организацией проводится ревизия систем тепловодоснабжения. На летний период школой запланированы работы по частичной замене участков трубопроводов», — сообщил корреспонденту URA.RU сотрудник мэрии Надыма.
В СОШ №5 корреспонденту агентства сообщили, что занятия продолжаются в штатном режиме в две смены. Аварию устранили оперативно и на данный момент проблем с отоплением нет.
В ЯНАО, где находится Надым, ранее уже возникали чрезвычайные ситуации в школах, связанные с погодными условиями. Например, в Новом Уренгое из-за сильных морозов до -36 градусов занятия для учеников с 1-го по 9-й класс были отменены. Это подчеркивает важность надежной работы систем отопления в учебных заведениях региона.
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