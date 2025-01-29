В здании тюменского ресторана «На Рижской» открыли сетевой магазин «Магнит»

Ресторан «На Рижской» закрылся в 2023 году
В здании бывшего ресторана «На Рижской» в Тюмени был открыт продуктовый магазин торговой сети «Магнит». Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей.
«В помещении, где раньше был легендарный ресторан „На Рижской“, теперь работает продуктовый магазин „Магнит“. Жаль заведение, конечно. Многие из местных туда ходили, особенно, в 90-х», — рассказал тюменец в беседе с URA.RU.
Ресторан «На Рижской» перестал работать осенью 2023 года. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени закрылось популярное кафе китайско-кубинского стритфуда Hitro. Оно проработало чуть больше полугода.
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