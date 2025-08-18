«Приора» вдребезги: тюменцы угодили в смертельное ДТП на свердловской трассе. Фото

В аварии на трассе под Тугулымом погиб тюменец, его пассажирку госпитализировали
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гаишники организовали проверку
Гаишники организовали проверку Фото:

На трассе под Тугулымом (Свердловская область) случилось жуткое ДТП, в котором погиб 38-летний водитель Lada Priora из Тюменской области, его 33-летнюю пассажирку госпитализировали. В момент аварии машина съехала с дороги и перевернулась, рассказали в Госавтоинспекции.

«Мужчина, управляя автомобилем Lada Priora, при движении в направлении деревни Юшкова выбрал небезопасную скорость движения транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание», — пояснили в ведомстве. Авария случилась на шестом километре дороги Юшкова — Ядрышникова.

Водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия, пассажирка находится в больнице. На месте аварии инспекторы ДПС организовали проверку.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе под Тугулымом (Свердловская область) случилось жуткое ДТП, в котором погиб 38-летний водитель Lada Priora из Тюменской области, его 33-летнюю пассажирку госпитализировали. В момент аварии машина съехала с дороги и перевернулась, рассказали в Госавтоинспекции. «Мужчина, управляя автомобилем Lada Priora, при движении в направлении деревни Юшкова выбрал небезопасную скорость движения транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание», — пояснили в ведомстве. Авария случилась на шестом километре дороги Юшкова — Ядрышникова. Водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия, пассажирка находится в больнице. На месте аварии инспекторы ДПС организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...