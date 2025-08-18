На трассе под Тугулымом (Свердловская область) случилось жуткое ДТП, в котором погиб 38-летний водитель Lada Priora из Тюменской области, его 33-летнюю пассажирку госпитализировали. В момент аварии машина съехала с дороги и перевернулась, рассказали в Госавтоинспекции.
«Мужчина, управляя автомобилем Lada Priora, при движении в направлении деревни Юшкова выбрал небезопасную скорость движения транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание», — пояснили в ведомстве. Авария случилась на шестом километре дороги Юшкова — Ядрышникова.
Водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия, пассажирка находится в больнице. На месте аварии инспекторы ДПС организовали проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.