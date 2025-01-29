В Тюменской области мужчина сбил и несколько километров протащил на капоте своей машины сотрудника одной из колоний, который заподозрил его в передаче наркотиков осужденным. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СКР. В результате надзиратель упал на асфальт и получил телесные повреждения различной степени тяжести.
«11 января 2025 года в дневное время 41-летний обвиняемый находился на участке внешней запретной зоны одного из исправительных учреждений УФСИН России по Тюменской области, где попытался перебросить осужденным сверток с запрещенным веществом. Сотрудник уголовно-исполнительной системы заметив подозрительное поведение, предложил обвиняемому выйти из автомобиля для дальнейшего разбирательства. Но фигурант, желая избежать ответственности, совершил наезд на представителя власти», — указано в публикации Следственного комитета России по Тюменской области.
Расстояние, на протяжении которого нарушитель вез силовика на капоте своей машины, составило три километра. Когда сотрудники Госавтоинспекции попытались задержать мужчину, он сделал резкий маневр, и надзиратель упал на асфальт, получив телесные повреждения различной степени тяжести. Тюменец, который находился за рулем, был арестован.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области на заправке пьяный мужчина избил руками и ногами сотрудника полиции. Инцидент произошел на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
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