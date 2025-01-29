В ЯНАО сгорел второй за месяц снегоболотоход

Вездеход сгорел в районе Сабетты (архивное фото)
В Ямальском районе ЯНАО сгорел вездеход «ТРЭКОЛ». Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Ямальского района.
«В 02:55 караул пожарной части 2 вахтового поселка Сабетта (ЯНАО) выехал по факту возгорания на дороге снегоболотохода Трэкол 39294», — рассказали на официальной странице «ВКонтакте» диспетчерской службы. Пожарный расчет «Ямал СПГ» потушил возгорание в 03:50, снегоболотоход выгорел полностью, пострадавших нет.
Ранее URA.RU сообщало о сгоревшем «ТРЭКОЛе» в районе Сабетты. Из-за пожара двое вахтовиков получили обморожения, когда покинули технику.
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