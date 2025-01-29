29 января 2025

В ЯНАО сгорел второй за месяц снегоболотоход

В Ямальском районе сгорел снегоболотоход «ТРЭКОЛ»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вездеход сгорел в районе Сабетты (архивное фото)
Вездеход сгорел в районе Сабетты (архивное фото) Фото:

В Ямальском районе ЯНАО сгорел вездеход «ТРЭКОЛ». Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Ямальского района.

«В 02:55 караул пожарной части 2 вахтового поселка Сабетта (ЯНАО) выехал по факту возгорания на дороге снегоболотохода Трэкол 39294», — рассказали на официальной странице «ВКонтакте» диспетчерской службы. Пожарный расчет «Ямал СПГ» потушил возгорание в 03:50, снегоболотоход выгорел полностью, пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало о сгоревшем «ТРЭКОЛе» в районе Сабетты. Из-за пожара двое вахтовиков получили обморожения, когда покинули технику.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ямальском районе ЯНАО сгорел вездеход «ТРЭКОЛ». Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Ямальского района. «В 02:55 караул пожарной части 2 вахтового поселка Сабетта (ЯНАО) выехал по факту возгорания на дороге снегоболотохода Трэкол 39294», — рассказали на официальной странице «ВКонтакте» диспетчерской службы. Пожарный расчет «Ямал СПГ» потушил возгорание в 03:50, снегоболотоход выгорел полностью, пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало о сгоревшем «ТРЭКОЛе» в районе Сабетты. Из-за пожара двое вахтовиков получили обморожения, когда покинули технику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...