Отправиться из мест временного содержания (СИЗО) на СВО предпочли некоторые госслужащие, находящиеся под следствием. О том, кто выбрал службу в рядах вооруженных сил вместо срока и кто решил искупить свою вину за преступления — в материале URA.RU.
Парламентарий-бизнесмен и взяткодатель на вертолете
Экс-депутат заксобрания ЯНАО избежал приговора суда, уйдя на СВО. 63-летний Павел Крюков, обвиняемый в получении взяток в размере 21 миллиона рублей от компании «Нафтагаз-Бурение», изъявил желание отправиться на спецоперацию. В связи с чем суд Ноябрьска приостановил производство по делу. В отношении подельников бывшего депутата-единоросса суд вынес обвинительные приговоры. Процесс длился больше двух лет.
Схема взятки проста: через руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваза Порфирова Крюков получил 21 миллион рублей, чтобы депутат пролоббировал интересы компании «Нафтагаз-Бурение» в лице ее управляющего Мушфига Байрамова.
Посредник в совершении коммерческого подкупа Реваз Порфиров получил восемь лет лишения свободы, взяткодатель Мушфиг Байрамов приговорен к пяти годам реального заключения, а Виктор Петерс, который устроил от лица Крюкова развлекательный полет для Порфирова получил три года условно. Производство в отношении Крюкова приостановлено, в связи с его участием в специальной военной операции. На текущий момент ему исполнилось 64 года.
Прятался от федерального розыска, чтобы избежать наказания за 14 эпизодов коррупционных преступлений
Чьи-то преступления начались задолго до начала спецоперации и привлечения на службу осужденных. Так, преступление сотрудника Росреестра ЯНАО Максима Григорьева, ушедшего на СВО, и еще трех фигурантов началось еще в 2016 году.
В 2020 году ямальские силовики завели уголовное дело на бывших глав управления Росреестра ЯНАО Андрея Кудрявцева, Андрея Кожина (второй сменил на посту первого, после того как Кудрявцев пошел «на повышение» в депимущества округа) и экс-директора филиала федеральной кадастровой палаты по Ямалу Максима Сартасова. Следователи установили, что они брали взятки от бизнесменов.
Работали через посредников: проводили кадастровую оценку и занижали цену недвижимости. Провернуть «игру на понижение» получилось более 20 раз, суммарно чиновники получили 25 миллионов рублей. Однако в 2023 году в федеральный розыск объявляют четвертого, ранее неизвестного для общественности, фигуранта дела.
Начальника отдела управления службы госрегистрации Максима Григорьева арестовали в Москве. Спустя полтора года его обнаружили с помощью умных камер. В сентябре 2024 года его дело было направлено в суд Салехарда и объединено с тремя вышеуказанными чиновниками. Под следствием пробыл недолго: в январе, не дожидаясь приговора, он ушел на СВО.
Суд Салехарда продолжил рассмотрение дела в отношении остальных фигурантов — экс-руководителей Росреестра Андрея Кудрявцева, сменившего его на посту руководителя Андрея Кожина и бывшего главы Кадастровой палаты Максима Сартасова. Дальнейшая судьба Григорьева после отправки в зону спецоперации неизвестна. Его уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено по ходатайству из военкомата.
Выгодные контракты обернулись для чиновника отправкой на СВО
В 2023 году в Салехарде два работника УКС — Роман Попов и инженер Иван Рудик — создали механизм, позволяющий определенным компаниям получать выгодные муниципальные контракты в обмен на денежное вознаграждение. В одном из случаев они получили 700 тысяч рублей от руководителя субподрядной компании, занимающейся инженерным обеспечением свалки твердых бытовых отходов. Взамен Попов подписал необходимые документы, хотя работы на самом деле не были выполнены.
В сентябре того же года к чиновнику нагрянули силовики — в управлении провели выемку документов, после чего Попова арестовали. Рудик же отделался штрафом в размере три млн — за активную помощь следствию.
Суд приговорил бывшего начальника технического отдела к выплате штрафа в размере 8,5 млн рублей, однако обе стороны не согласились с решением. Истец пытался добиться реального срока, а защита — к уменьшению наказания. Однако, не дожидаясь апелляции, Попов подписал контракт с Минобороны РФ[сообщают источники URA.RU — прим.]. «Попов заключил контракт с Минобороны и отбыл на сборный пункт в Екатеринбург 25 сентября. А 26 сентября суд ЯНАО вынес решение оставить приговор суда первой инстанции без изменений», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Кто еще писал прошение на СВО
Прошение на СВО пытался подать и экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. «Воронов — настоящий патриот своей Родины и сможет принести пользу своей стране на поле боя вместо нахождения в следственном изоляторе», — приводит РИА Новости слова адвоката экс-чиновника, обвиняемого в получении крупной взятки.
Воронов пояснил, что владеет разными видами оружия, рукопашным боем и имеет отличное здоровье, отметив, что хотел уехать на СВО с самого начала боевых действий, но не имел возможности из-за рабочей деятельности. Он объяснил свою просьбу тем, что следствие может затянуться на месяцы, а скрываться он не намерен.
В зону проведения спецоперации собрался и арестованнный экс-директор дорожного департамента Максим Першиков, который был приговороен к 8 годам лишения свободы. Его арестовали за получение взяток на сумму 62 млн рублей.
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