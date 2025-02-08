Что известно о самой скандальной банде Екатеринбурга — ОПГ «Визовские»

Свердловская ОПГ «Визовские» избежит краха несмотря на частые задержания

09 февраля 2025 в 13:51 Размер текста - 17 +

В 2024-м «визовских» чаще остальных задерживали силовики Фото: Анна Майорова © URA.RU В прошлом году в Екатеринбурге гремели скандалы с участием членов ОПГ «Визовские». Некоторые из них попали под суд. О том, что группировка представляла из себя в 90-е и представляет сейчас, и как аресты ее участников скажутся на позициях банды, — в материале URA.RU. С чего все начиналось В 90-е формирование крупных ОПГ в Свердловске происходило на базе криминальных групп, сформировавшихся в середине 1980-х по территориальному признаку, ввиду специализации и особенностей менталитета. Лидером «визовских» до 1992-го был Валерий Черепанов (Черепан — такое прозвище указано в книге «Ловцы банд. Место встречи…» (ИД «Коммерсант-Урал»), однако два источника агентства уверяют, что его кличка — Череп). Под его управлением банда считалась самой серьезной криминальной силой в городе. Доход ей приносили наперсточники, игравшие в самых денежных местах города. Валерий Черепанов (слева) Фото: книга «Ловцы банд. Место встречи…» / ИД «Коммерсант-Урал» В ближайший круг Черепанова входили Александр Беляев (Беляй), Владимир Шикунов (Самосвал) и Валерий Плотников (Плотник). Беляй и Плотник обеспечивали силовую поддержку, а Самосвал был «мозгом» банды и отвечал за связь с другими авторитетами. Лидерство Черепанова также признавали бригады авторитетов Бурмы и Немца. После смерти Черепанова все пошло под откос. У «визовских» появились серьезные проблемы с финансовыми и людскими ресурсами. Считалось, что ОПГ просто не может конкурировать с теми же «центровыми» и «уралмашевскими» из-за недостатка коммерческого кругозора. Их сильно приземляла ортодоксальная воровская идеология и пристрастие лидеров к наркотикам. «Визовские» сильно отставали от других. Их позиции усилились с освобождением вора в законе Владимира Колупайло (Северенок). Но на это отреагировали «уралмашевские». В 1994-м они попытались взорвать Беляева. Затем умер Северенок, а Бурму расстреляли. Пошли задержания активных участников «визовских». В конце 90-х они отошли от криминала, чтобы заниматься легальным бизнесом. Беляев скончался в 2000-м, занимая должность вице-президента мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара», следует из книги «Ловцы банд. Место встречи…». Первые «визовские» Фото: книга «Ловцы банд. Место встречи…» / ИД «Коммерсант-Урал» Появление лидера Яковлева Для многих Валерий Яковлев появился неожиданно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Примерно в 2010-х «визовских» возглавил авторитетный бизнесмен Валерий Яковлев (до сих пор считается лидером), сказал погруженный в тему источник URA.RU. Как конкретно это произошло, он пояснить не смог (есть несколько версий). «Говорят, в 2007—2008 годах Яковлев якобы как-то помог Александру Гришаеву (Саша Гриша, считается активным участником ОПГ — прим. ред.). С тех пор Яковлев и влился в группировку. Саша Гриша поддержал его на уровне „улицы“, а тот в ответ привлек деньги», — рассказал версию присоединения Яковлева к ОПГ собеседник агентства. Другой источник заявил, что Яковлев смог продвинуть свою кандидатуру из-за хорошо реализованных идей. Якобы он помог «визовским» занять больше парковок и поднять уровень доходов. «Таким образом, стал котироваться среди лидеров, а после и возглавил их», — уверяет второй собеседник. Сейчас основной доход «визовским», по словам источника, приносят киоски, рынки, парковки, недвижимость и похоронный бизнес (офис находится на улице Крауля). Также группировка предоставляет бойцов для решения разных вопросов. Скандальная банда 2024-го В прошлом году «Визовские» чаще других группировок мелькали в материалах СМИ. Так, 16 августа в отеле «Визави» (считается штаб-квартирой ОПГ) были задержаны члены этой банды. Там они ожидали криминального авторитета Марселя Гасанова, с которым хотели решить ряд вопросов. Но на встречу он не явился. В полиции позже заявили, что пресекли возможную разборку. Следующим задержали Сашу Гришу. В ночь на 14 сентября правоохранители остановили его на улице Щербакова. Гришаева жестко вытащили из черного Mercedes S-класса (в нем нашли пакетик с наркотиками) и отвезли в отдел полиции. Силовикам пришлось выламывать окна, чтобы вытащить Гришаева Фото: telegram-канал «Бандитский Екатеринбург» По горячим следам в УМВД комментировали, что был задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Однако позже обвинение переквалифицировали на ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических веществ». 16 сентября Гришаева заключили в СИЗО. Но уже через два месяца он вышел на свободу. 28 ноября в микрорайоне Синие Камни силовики остановили бандитский кортеж. Среди тех, кого доставили в отдел, якобы были и члены ОПГ «Визовские» (при этом другие источники это опровергали). Позже стало известно, что силовая операция прошла после «стрелки» авторитета Бормана (связывают с ныне несуществующим ОПС «Уралмаш») и бригады «Султановских». Последние якобы требовали с Бормана вернуть десять миллионов, которые «пропали» после того, как они обналичили их у его товарища — Валеры Татарина. В декабре стало известно об уголовном преследовании другого «визовского» — Эдгара Мкртчяна. По данным агентства, в мае он избил гаишника в кафе в БЦ «Высоцкий» и скрылся от силовиков. Его заочно арестовали, а потом задержали и поместили в СИЗО. Эдгара уже начали судить в Октябрьском райсуде. Как это отразилось на «Визовских» Несмотря на частые задержания, хуже дела ОПГ не стали, уверяет источник URA.RU. «Визовские» не занимают лидирующую позицию в городе, но и не отстают от других группировок. «Да никто и не хочет ее занимать. Потому что силовики могут начать активнее следить. Сейчас другие времена. Сейчас все стараются общаться, решать все мирно, ведь без компромиссов не выжить. Все это понимают», — сказал инсайдер. По его словам, Яковлев по-прежнему остается уважаемым человеком в криминальной среде и держит на плаву «визовских». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В прошлом году в Екатеринбурге гремели скандалы с участием членов ОПГ «Визовские». Некоторые из них попали под суд. О том, что группировка представляла из себя в 90-е и представляет сейчас, и как аресты ее участников скажутся на позициях банды, — в материале URA.RU. В 90-е формирование крупных ОПГ в Свердловске происходило на базе криминальных групп, сформировавшихся в середине 1980-х по территориальному признаку, ввиду специализации и особенностей менталитета. Лидером «визовских» до 1992-го был Валерий Черепанов (Черепан — такое прозвище указано в книге «Ловцы банд. Место встречи…» (ИД «Коммерсант-Урал»), однако два источника агентства уверяют, что его кличка — Череп). Под его управлением банда считалась самой серьезной криминальной силой в городе. Доход ей приносили наперсточники, игравшие в самых денежных местах города. В ближайший круг Черепанова входили Александр Беляев (Беляй), Владимир Шикунов (Самосвал) и Валерий Плотников (Плотник). Беляй и Плотник обеспечивали силовую поддержку, а Самосвал был «мозгом» банды и отвечал за связь с другими авторитетами. Лидерство Черепанова также признавали бригады авторитетов Бурмы и Немца. После смерти Черепанова все пошло под откос. У «визовских» появились серьезные проблемы с финансовыми и людскими ресурсами. Считалось, что ОПГ просто не может конкурировать с теми же «центровыми» и «уралмашевскими» из-за недостатка коммерческого кругозора. Их сильно приземляла ортодоксальная воровская идеология и пристрастие лидеров к наркотикам. «Визовские» сильно отставали от других. Их позиции усилились с освобождением вора в законе Владимира Колупайло (Северенок). Но на это отреагировали «уралмашевские». В 1994-м они попытались взорвать Беляева. Затем умер Северенок, а Бурму расстреляли. Пошли задержания активных участников «визовских». В конце 90-х они отошли от криминала, чтобы заниматься легальным бизнесом. Беляев скончался в 2000-м, занимая должность вице-президента мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара», следует из книги «Ловцы банд. Место встречи…». Примерно в 2010-х «визовских» возглавил авторитетный бизнесмен Валерий Яковлев (до сих пор считается лидером), сказал погруженный в тему источник URA.RU. Как конкретно это произошло, он пояснить не смог (есть несколько версий). «Говорят, в 2007—2008 годах Яковлев якобы как-то помог Александру Гришаеву (Саша Гриша, считается активным участником ОПГ — прим. ред.). С тех пор Яковлев и влился в группировку. Саша Гриша поддержал его на уровне „улицы“, а тот в ответ привлек деньги», — рассказал версию присоединения Яковлева к ОПГ собеседник агентства. Другой источник заявил, что Яковлев смог продвинуть свою кандидатуру из-за хорошо реализованных идей. Якобы он помог «визовским» занять больше парковок и поднять уровень доходов. «Таким образом, стал котироваться среди лидеров, а после и возглавил их», — уверяет второй собеседник. Сейчас основной доход «визовским», по словам источника, приносят киоски, рынки, парковки, недвижимость и похоронный бизнес (офис находится на улице Крауля). Также группировка предоставляет бойцов для решения разных вопросов. В прошлом году «Визовские» чаще других группировок мелькали в материалах СМИ. Так, 16 августа в отеле «Визави» (считается штаб-квартирой ОПГ) были задержаны члены этой банды. Там они ожидали криминального авторитета Марселя Гасанова, с которым хотели решить ряд вопросов. Но на встречу он не явился. В полиции позже заявили, что пресекли возможную разборку. Следующим задержали Сашу Гришу. В ночь на 14 сентября правоохранители остановили его на улице Щербакова. Гришаева жестко вытащили из черного Mercedes S-класса (в нем нашли пакетик с наркотиками) и отвезли в отдел полиции. По горячим следам в УМВД комментировали, что был задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Однако позже обвинение переквалифицировали на ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических веществ». 16 сентября Гришаева заключили в СИЗО. Но уже через два месяца он вышел на свободу. 28 ноября в микрорайоне Синие Камни силовики остановили бандитский кортеж. Среди тех, кого доставили в отдел, якобы были и члены ОПГ «Визовские» (при этом другие источники это опровергали). Позже стало известно, что силовая операция прошла после «стрелки» авторитета Бормана (связывают с ныне несуществующим ОПС «Уралмаш») и бригады «Султановских». Последние якобы требовали с Бормана вернуть десять миллионов, которые «пропали» после того, как они обналичили их у его товарища — Валеры Татарина. В декабре стало известно об уголовном преследовании другого «визовского» — Эдгара Мкртчяна. По данным агентства, в мае он избил гаишника в кафе в БЦ «Высоцкий» и скрылся от силовиков. Его заочно арестовали, а потом задержали и поместили в СИЗО. Эдгара уже начали судить в Октябрьском райсуде. Несмотря на частые задержания, хуже дела ОПГ не стали, уверяет источник URA.RU. «Визовские» не занимают лидирующую позицию в городе, но и не отстают от других группировок. «Да никто и не хочет ее занимать. Потому что силовики могут начать активнее следить. Сейчас другие времена. Сейчас все стараются общаться, решать все мирно, ведь без компромиссов не выжить. Все это понимают», — сказал инсайдер. По его словам, Яковлев по-прежнему остается уважаемым человеком в криминальной среде и держит на плаву «визовских».