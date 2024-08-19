«Пресекли возможную разборку»: членов ОПГ из Екатеринбурга отпустили после жесткого задержания

Задержанных в Екатеринбурге членов ОПГ «Визовские» отпустили на свободу

19 августа 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

При этом у некоторых из задержанных нашли пистолеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предполагаемых членов ОПГ «Визовские», которых силовики жестко задерживали вечером 16 августа в Верх-Исетском районе и в центре Екатеринбурга, отпустили на свободу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «Мужчин доставили в отдел полиции, с них взяли объяснения и отпустили по домам. У некоторых нашли травматические пистолеты, но у владельцев были разрешения. Силовики ничего не смогли предъявить им», — сказал собеседник агентства. Задержание произошло у отеля «Визави» на улице Татищева, где авторитеты, по неофициальным данным, ждали криминального «решалу» Марселя Гасанова. Последний на встречу не явился, а его оппонентов скрутили сотрудники ФСБ, ОБОП, Росгвардии и ГАИ. Информацию о том, что задержанных отпустили на свободу, URA.RU подтвердил официальный представитель свердловского полицейского главка, полковник Валерий Горелых. По его сведениям, правоохранители предотвратили возможную криминальную разборку, в результате которой могли быть жертвы и потерпевшие. Новость по теме Стрелка ОПГ с авторитетом: стало известно, кого задерживал спецназ в Екатеринбурге. Видео «Сыщики ОБОП, ОУР регионального главка МВД взяли объяснение с каждого из задержанных, а это порядка 15 человек, все были дактилоскопированы, с каждым проведена профилактическая работа. У троих участников предполагаемого инцидента были обнаружены травматические „стволы“, их владельцы предоставили на оружие официальное разрешение. Ответ на вопрос, не применялись ли они ранее при совершении каких-либо противоправных эпизодов, дадут коллеги из подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, куда направлена информация для проведения проверки. Обстановка в Свердловской области по-прежнему находится под контролем правоохранительных органов и любые попытки дестабилизировать ее, кто бы их не предпринимал, будут оперативно пресекаться и впредь», — отметил Горелых. Сотрудники отеля «Визави» и бара Gent, где также проходила силовая операция, рассказали корреспонденту, что с пятницы не видели тех, кого задержали оперативники. Ранее источник агентства рассказывал, что авторитеты часто проводят время в этом баре. Подробности инцидента URA.RU рассказывало в специальном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предполагаемых членов ОПГ «Визовские», которых силовики жестко задерживали вечером 16 августа в Верх-Исетском районе и в центре Екатеринбурга, отпустили на свободу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «Мужчин доставили в отдел полиции, с них взяли объяснения и отпустили по домам. У некоторых нашли травматические пистолеты, но у владельцев были разрешения. Силовики ничего не смогли предъявить им», — сказал собеседник агентства. Задержание произошло у отеля «Визави» на улице Татищева, где авторитеты, по неофициальным данным, ждали криминального «решалу» Марселя Гасанова. Последний на встречу не явился, а его оппонентов скрутили сотрудники ФСБ, ОБОП, Росгвардии и ГАИ. Информацию о том, что задержанных отпустили на свободу, URA.RU подтвердил официальный представитель свердловского полицейского главка, полковник Валерий Горелых. По его сведениям, правоохранители предотвратили возможную криминальную разборку, в результате которой могли быть жертвы и потерпевшие. «Сыщики ОБОП, ОУР регионального главка МВД взяли объяснение с каждого из задержанных, а это порядка 15 человек, все были дактилоскопированы, с каждым проведена профилактическая работа. У троих участников предполагаемого инцидента были обнаружены травматические „стволы“, их владельцы предоставили на оружие официальное разрешение. Ответ на вопрос, не применялись ли они ранее при совершении каких-либо противоправных эпизодов, дадут коллеги из подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, куда направлена информация для проведения проверки. Обстановка в Свердловской области по-прежнему находится под контролем правоохранительных органов и любые попытки дестабилизировать ее, кто бы их не предпринимал, будут оперативно пресекаться и впредь», — отметил Горелых. Сотрудники отеля «Визави» и бара Gent, где также проходила силовая операция, рассказали корреспонденту, что с пятницы не видели тех, кого задержали оперативники. Ранее источник агентства рассказывал, что авторитеты часто проводят время в этом баре. Подробности инцидента URA.RU рассказывало в специальном материале.