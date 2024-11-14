Авторитетный бизнесмен Александр Гришаев, которого в сентябре поймал спецназ в центре Екатеринбурга, вышел из СИЗО. Ему избрали запрет определенных действий, сообщили URA.RU в Октябрьском райсуде.
«Следователь ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд это отклонил. Гришаеву на время следствия избран запрет определенных действий. В частности, ему нельзя общаться со свидетелями по уголовному делу», — сказали в инстанции.
Гришаев считается вхожим в близкое окружение авторитетного бизнесмена Валерия Яковлева, которого называют лидером ОПГ «Визовские». Операция по поимке Александра прошла в ночь на 14 сентября на улице Щербакова. Очевидцы сначала подумали, что Mercedes, в котором был авторитет, прострелили. Оказалось, что силовики руками разбили стекла машины. В салоне тогда нашли пакетик с неизвестным веществом и пистолет со спиленным номером.
Через два дня Гришаева арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Однако сейчас обвинение переквалифицировано на — ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических веществ». Комментариев от свердловских силовых структур по этой теме нет.
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