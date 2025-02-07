В Тюмени сбежавшие из ЛДПР активисты преумножили масштаб проблемы в восемь раз

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В Тюмени из партии ЛДПР вышли шесть человек
В Тюмени из партии ЛДПР вышли шесть человек Фото:

В тюменское отделение ЛДПР поступило шесть заявлений о выходе из партии (ранее считалось, что их 46). Об этом сообщил URA.RU источник в партийных кругах на правах анонимности.

«Из всех заявителей, которые записали видеообращение о выходе из партии по факту вышли только шесть. Из них действительно активными членами партии были только четверо. К работе самого Темуркаева у партийного руководства были претензии», — сообщает URA.RU инсайдер.

Лидер молодежного крыла тюменских либерал-демократов Тимур Темуркаев вместе с единомышленниками записал видеообращение, где сообщается о выходе из партии 6 февраля. Ранее URA.RU писало, что партия «Новые люди» не готовы принять бунтовщиков в свои ряды. 

Агентство направило запрос в реготделение ЛДПР с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.

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В тюменское отделение ЛДПР поступило шесть заявлений о выходе из партии (ранее считалось, что их 46). Об этом сообщил URA.RU источник в партийных кругах на правах анонимности. «Из всех заявителей, которые записали видеообращение о выходе из партии по факту вышли только шесть. Из них действительно активными членами партии были только четверо. К работе самого Темуркаева у партийного руководства были претензии», — сообщает URA.RU инсайдер. Лидер молодежного крыла тюменских либерал-демократов Тимур Темуркаев вместе с единомышленниками записал видеообращение, где сообщается о выходе из партии 6 февраля. Ранее URA.RU писало, что партия «Новые люди» не готовы принять бунтовщиков в свои ряды.  Агентство направило запрос в реготделение ЛДПР с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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