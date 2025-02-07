В Тюмени сбежавшие из ЛДПР активисты преумножили масштаб проблемы в восемь раз

В тюменское отделение ЛДПР поступило шесть заявлений о выходе из партии (ранее считалось, что их 46). Об этом сообщил URA.RU источник в партийных кругах на правах анонимности.
«Из всех заявителей, которые записали видеообращение о выходе из партии по факту вышли только шесть. Из них действительно активными членами партии были только четверо. К работе самого Темуркаева у партийного руководства были претензии», — сообщает URA.RU инсайдер.
Лидер молодежного крыла тюменских либерал-демократов Тимур Темуркаев вместе с единомышленниками записал видеообращение, где сообщается о выходе из партии 6 февраля. Ранее URA.RU писало, что партия «Новые люди» не готовы принять бунтовщиков в свои ряды.
Агентство направило запрос в реготделение ЛДПР с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
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