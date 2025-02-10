В Тюмени в феврале не будет дополнительных выходных в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. В региональном департаменте труда и занятости населения пояснили, почему в этом месяце жители отдыхают меньше обычного.
«В текущем году данная дата (23 февраля) выпадает на воскресенье. Согласно законодательству, если государственный праздник приходится на выходной день, он переносится на ближайший рабочий день. В 2025 году нерабочий день, связанный с Днем защитника Отечества, был перенесен с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая», — указано в группе департамента в соцсети «ВКонтакте».
Минтруда утвердило полный производственный календарь на 2025 год, согласно которому россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Длинные выходные жителей ждут в мае.
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