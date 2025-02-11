В Курганской области умерла известный фольклорист Вера Бекетова

Известный уральский фольклорист Вера Бекетова скончалась. В течение многих лет она занималась сбором и анализом фольклорно-этнографического материала, включая устные рассказы, песни и частушки, что сделало значительный вклад в сохранение культурного наследия Курганской области. Об утрате сообщило шадринское движение «За культурное возрождение».
«На протяжении многих лет, помимо преподавательской деятельности, занималась сбором и анализом фольклорно-этнографического материала: устных рассказов, песен, частушек в селах и деревнях Курганской области», — отмечается в сообществе «„За культурное возрождение“ (Шадринск)» в соцсети «ВКонтакте». Бекетова также получила признание за свой вклад в изучение и сохранение народного творчества, став лауреатом премии им. В.П. Бирюкова и награждена медалью «За вклад в наследие народов России».
Кроме своей основной деятельности, Бекетова активно преподавала в Шадринском филиале Московского государственного университета имени М.А. Шолохова. Помимо преподавания, она организовывала городские конкурсы чтецов и занималась популяризацией художественного слова.
Редакция URA.RU выражает соболезнование утрате родным и близким Веры Бекетовой. Прощание пройдет 12 февраля в Шадринске по адресу улица 4-го Уральского полка, 54А с 13:00 до 14:00.
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