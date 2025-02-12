В Тюмени в ближайшие годы не расширят проблемный тракт

До 2027 года работы не планируют выполнять
В Тюмени не планируют расширять Ирбитский тракт до 2027 года. Об этом рассказали в главном управлении строительства региона.
«В программе на 2025-2027 годы расширение Ирбитского тракта не предусмотрено», — кратко рассказали в ГУС. Тюменцы ранее неоднократно просили провести работы на этой дороге.
Ранее URA.RU писало, что расширение трассы планируют провести в рамках реконструкции дороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области. Проектной документацией предусмотрено увеличение числа полос движения до четырех.
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