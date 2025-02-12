В Тюмени в ближайшие годы не расширят проблемный тракт

В Тюмени не расширят Ирбитский тракт до 2027 года
© Служба новостей «URA.RU»
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До 2027 года работы не планируют выполнять
До 2027 года работы не планируют выполнять Фото:

В Тюмени не планируют расширять Ирбитский тракт до 2027 года. Об этом рассказали в главном управлении строительства региона.

«В программе на 2025-2027 годы расширение Ирбитского тракта не предусмотрено», — кратко рассказали в ГУС. Тюменцы ранее неоднократно просили провести работы на этой дороге.

Ранее URA.RU писало, что расширение трассы планируют провести в рамках реконструкции дороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области. Проектной документацией предусмотрено увеличение числа полос движения до четырех.

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В Тюмени не планируют расширять Ирбитский тракт до 2027 года. Об этом рассказали в главном управлении строительства региона. «В программе на 2025-2027 годы расширение Ирбитского тракта не предусмотрено», — кратко рассказали в ГУС. Тюменцы ранее неоднократно просили провести работы на этой дороге. Ранее URA.RU писало, что расширение трассы планируют провести в рамках реконструкции дороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области. Проектной документацией предусмотрено увеличение числа полос движения до четырех.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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