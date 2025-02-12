12 февраля 2025

В курганском онкодиспансере появился новый врач

© Служба новостей «URA.RU»
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В онкодиспансере появился новый специалист
В онкодиспансере появился новый специалист Фото:

В курганском онкодиспансере начала работу новый специалист Алена Южакова. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального департамента здравоохранения. 

«В Курганском областном онкологическом диспансере приступил к работе новый специалист врач функциональной диагностики Южакова Алена. Желаем достижения высоких результатов в профессиональной деятельности и надежной поддержки от коллег», — указано в посте. 

Известно, что Южакова окончила Тюменский государственный медицинский университет, получив специализацию по лечебному делу в 2014 году и по терапии в 2015. Профессиональную переподготовку по специальности «Функциональная диагностика» она прошла в 2018 году. Работу в онкодиспанкере Южакова начала 10 февраля 2025 года. 

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В курганском онкодиспансере начала работу новый специалист Алена Южакова. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального департамента здравоохранения.  «В Курганском областном онкологическом диспансере приступил к работе новый специалист врач функциональной диагностики Южакова Алена. Желаем достижения высоких результатов в профессиональной деятельности и надежной поддержки от коллег», — указано в посте.  Известно, что Южакова окончила Тюменский государственный медицинский университет, получив специализацию по лечебному делу в 2014 году и по терапии в 2015. Профессиональную переподготовку по специальности «Функциональная диагностика» она прошла в 2018 году. Работу в онкодиспанкере Южакова начала 10 февраля 2025 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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