В курганском онкодиспансере появился новый врач

В курганском онкодиспансере начала работу новый специалист Алена Южакова. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального департамента здравоохранения.
«В Курганском областном онкологическом диспансере приступил к работе новый специалист врач функциональной диагностики Южакова Алена. Желаем достижения высоких результатов в профессиональной деятельности и надежной поддержки от коллег», — указано в посте.
Известно, что Южакова окончила Тюменский государственный медицинский университет, получив специализацию по лечебному делу в 2014 году и по терапии в 2015. Профессиональную переподготовку по специальности «Функциональная диагностика» она прошла в 2018 году. Работу в онкодиспанкере Южакова начала 10 февраля 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!