14 февраля 2025

Вандалы оставили без освещения курганский арт-объект

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция получила заявление о вандализме
Полиция получила заявление о вандализме Фото:

Недалеко от Кургана в Белозерском округе злоумышленники украли прожектор с арт-объекта «Всадник». Об этом рассказала глава округа Наталья Богданова.

«У деревни Гагарье с арт-объекта „Всадник“ был срезан прожектор, освещающий фигуру в темное время суток. Этот объект установлен вблизи Саргатского кургана», — сообщила Богданова в своем telegram-канале.

По словам главы, заявление о происшествии уже направлено в полицию. Богданова надеется, что вандалов найдут в ближайшее время. Она попросила земляков оказать помощь правоохранителям, если у кого-то имеется информация о краже прожектора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Недалеко от Кургана в Белозерском округе злоумышленники украли прожектор с арт-объекта «Всадник». Об этом рассказала глава округа Наталья Богданова. «У деревни Гагарье с арт-объекта „Всадник“ был срезан прожектор, освещающий фигуру в темное время суток. Этот объект установлен вблизи Саргатского кургана», — сообщила Богданова в своем telegram-канале. По словам главы, заявление о происшествии уже направлено в полицию. Богданова надеется, что вандалов найдут в ближайшее время. Она попросила земляков оказать помощь правоохранителям, если у кого-то имеется информация о краже прожектора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...