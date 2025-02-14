Вандалы оставили без освещения курганский арт-объект

Недалеко от Кургана в Белозерском округе злоумышленники украли прожектор с арт-объекта «Всадник». Об этом рассказала глава округа Наталья Богданова.
«У деревни Гагарье с арт-объекта „Всадник“ был срезан прожектор, освещающий фигуру в темное время суток. Этот объект установлен вблизи Саргатского кургана», — сообщила Богданова в своем telegram-канале.
По словам главы, заявление о происшествии уже направлено в полицию. Богданова надеется, что вандалов найдут в ближайшее время. Она попросила земляков оказать помощь правоохранителям, если у кого-то имеется информация о краже прожектора.
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