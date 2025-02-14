14 февраля 2025

В Кургане начали разбирать ледовый городок. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок в Кургане простоял около двух месяцев
Ледовый городок в Кургане простоял около двух месяцев Фото:

На Центральной площади Кургана разбирают ледовый городок. Фото и видео в редакцию URA.RU прислали читатели.

«Ледовый городок на площади ломают. Обломки лабиринта лежат возле горки. Трактор снес ледяную изгородь вдоль Гоголя», — поделились читатели URA.RU.

Лабиринт уже разобрали, на очереди - горки
Лабиринт уже разобрали, на очереди - горки
Фото:

Ранее в Кургане на Центральной площади, где сейчас демонтируют ледовый городок, были высажены десятки туй. Эти деревья в 2023 году засохли и обгорели, что стало поводом для организации защитных мер в виде шатров для оставшихся туй.

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На Центральной площади Кургана разбирают ледовый городок. Фото и видео в редакцию URA.RU прислали читатели. «Ледовый городок на площади ломают. Обломки лабиринта лежат возле горки. Трактор снес ледяную изгородь вдоль Гоголя», — поделились читатели URA.RU. Ранее в Кургане на Центральной площади, где сейчас демонтируют ледовый городок, были высажены десятки туй. Эти деревья в 2023 году засохли и обгорели, что стало поводом для организации защитных мер в виде шатров для оставшихся туй.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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