Ледовый городок в Кургане простоял около двух месяцев
На Центральной площади Кургана разбирают ледовый городок. Фото и видео в редакцию URA.RU прислали читатели.
«Ледовый городок на площади ломают. Обломки лабиринта лежат возле горки. Трактор снес ледяную изгородь вдоль Гоголя», — поделились читатели URA.RU.
Лабиринт уже разобрали, на очереди - горки
Ранее в Кургане на Центральной площади, где сейчас демонтируют ледовый городок, были высажены десятки туй. Эти деревья в 2023 году засохли и обгорели, что стало поводом для организации защитных мер в виде шатров для оставшихся туй.
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