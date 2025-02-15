15 февраля 2025

Курганцы пожалели лисичку, которая замерзает на Голубых озерах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лиса вышла к людям
Лиса вышла к людям Фото:

На Голубых озерах в Кургане горожане заметили молодую лису, которая сидит и трясется от холода. Возможно животное промокло или болеет и вышло к людям за помощью. Об этом сообщила местная жительница в соцсети.

«Лиса такая маленькая, вышла к людям на Голубых озерах», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте». На видео лисица сидит в окружении любопытных горожан и трясется.

В комментариях курганцы жалеют лисичку и просят помочь ей. Пользователи соцсети предположили, что природоохранное ведомство может заинтересоваться судьбой бедного животного. 

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На Голубых озерах в Кургане горожане заметили молодую лису, которая сидит и трясется от холода. Возможно животное промокло или болеет и вышло к людям за помощью. Об этом сообщила местная жительница в соцсети. «Лиса такая маленькая, вышла к людям на Голубых озерах», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте». На видео лисица сидит в окружении любопытных горожан и трясется. В комментариях курганцы жалеют лисичку и просят помочь ей. Пользователи соцсети предположили, что природоохранное ведомство может заинтересоваться судьбой бедного животного. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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