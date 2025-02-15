На Голубых озерах в Кургане горожане заметили молодую лису, которая сидит и трясется от холода. Возможно животное промокло или болеет и вышло к людям за помощью. Об этом сообщила местная жительница в соцсети.
«Лиса такая маленькая, вышла к людям на Голубых озерах», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте». На видео лисица сидит в окружении любопытных горожан и трясется.
В комментариях курганцы жалеют лисичку и просят помочь ей. Пользователи соцсети предположили, что природоохранное ведомство может заинтересоваться судьбой бедного животного.
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