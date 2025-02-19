Российские военные в Курской области после освобождения населенного пункта Свердликово взяли под контроль стратегически важную дорогу Суджа — Рыльск. Также в регионе ВС РФ уничтожили более половины батальона ВСУ, состоящего из заключенных. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.
Курское направление
Под Курском ВС РФ практически полностью ликвидировали батальон ВС Украины «Шквал», состоящий из заключенных. Отмечается, что батальон был направлен на фронт без адекватной подготовки. Заключенные, которых власти в Киеве надеялись использовать для того, чтобы они искупили свою вину перед обществом, не смогли адекватно проявить себя в боевых условиях. Они часто отказывались следовать приказам, занимались мародерством и многие из них пытались дезертировать, стремясь сохранить свои жизни.
Кроме того, военное командование России объявило о взятии под контроль стратегически важной дороги, соединяющей города Суджа и Рыльск в Курской области. Операция была успешно завершена после того, как российские силы полностью освободили населенный пункт Свердликово.
Помимо прочего, военные группировки «Север» спасли мирных курян, которых держали в заложниках ВСУ в одном из подвалов в приграничной зоне области. Разведчик с позывным Гера сообщил, что украинские военные угрожали курянам смертью и использовали их как «живой щит» для прикрытия своих позиций. Кроме того, заложники были вынуждены готовить пищу для украинских военных под угрозой насилия.
Херсонское направление
ВС Украины осуществили атаку на автозаправочную станцию в городе Новая Каховка Херсонской области. Глава городской администрации Виталий Гура сообщил, что атака производилась, предположительно, с использованием дрона «Баба Яга». В результате произошедшего на территории одной из заправок вспыхнул пожар, были уничтожены газовый резервуар, колонки для заправки газом и бензином и два легковых автомобиля.
Виталий Гура немедленно прибыл на место происшествия для оценки масштабов ущерба. Атака ВСУ оставила город без необходимого топлива, в результате чего работы заправочных станций парализованы. Ситуация в Новой Каховке остается напряженной.
Донецкое направление
Военное командование Украины направило в район Константиновки подразделения из элитного спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра». Представители силовых структур в РФ сообщили, что задачей спецбатальона является удержание оборонительной линии и предотвращение прорыва ВС РФ.
Помимо прочего, telegram-каналом Mash писал, что в ближайшие два дня в районе Константинополя может сложиться ситуация, при которой около двух тысяч украинских военнослужащих окажутся в окружении. В ходе боевых действий ВСУ были вытеснены из населенного пункта Улаклы, который находится в двух километрах от Константинополя. Войска ВСУ отступают, однако им преграждает путь 39-я мотострелковая бригада. В то время как российские военные подразделения успешно формируют оборонительное кольцо, украинские группировки пытаются укрепить свои позиции в районе села Разлив.
Купянское направление
ВС РФ заняли позиции в непосредственной близости от Харьковской области, приблизившись к Купянску. Глава городской военной администрации Андрей Беседин уточнил, что российские войска расположены вдоль всей фронтовой линии возле города. Беседин также отметил, что ситуация на линии фронтального столкновения остается сложной для ВСУ.
Запорожское направление
В результате атаки дронов ВС РФ на пути в населенный пункт Орехов был уничтожен микроавтобус с украинскими военнослужащими в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Координатор пророссийского движения в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что Орехов, находящийся под контролем ВСУ, регулярно подвергается обстрелам.
Атаки ВСУ на регионы России
В течение прошедшей ночи системы ПВО уничтожили порядка девяти украинских дронов. Минобороны сообщило, что четыре БПЛА сбили над акваторией Черного моря, три — над Брянской областью, по одному — над Тульской областью и Республикой Татарстан.
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