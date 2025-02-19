ВС РФ установили контроль над дорогой Суджа — Рыльск в Курской области

Российские военные установили контроль над дорогой Суджа — Рыльск в Курской области. Это произошло после освобождения населенного пункта Свердликово. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что это стало возможным после полного вытеснения украинских сил из Свердликово.
ВС РФ 17 февраля освободили Свердликово в Курской области. Об этом сообщило Минобороны в своем telegram-канале, уточнив, что в операции участвовали бойцы группировки «Север». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что выносливость российских солдат в боях с украинскими войсками заслуживает высшей оценки.
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