ВС РФ установили контроль над дорогой Суджа — Рыльск в Курской области

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ВС РФ установили контроль над важной дорогой в Курской области
ВС РФ установили контроль над важной дорогой в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные установили контроль над дорогой Суджа — Рыльск в Курской области. Это произошло после освобождения населенного пункта Свердликово. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что это стало возможным после полного вытеснения украинских сил из Свердликово.

ВС РФ 17 февраля освободили Свердликово в Курской области. Об этом сообщило Минобороны в своем telegram-канале, уточнив, что в операции участвовали бойцы группировки «Север». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что выносливость российских солдат в боях с украинскими войсками заслуживает высшей оценки.

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Российские военные установили контроль над дорогой Суджа — Рыльск в Курской области. Это произошло после освобождения населенного пункта Свердликово. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что это стало возможным после полного вытеснения украинских сил из Свердликово. ВС РФ 17 февраля освободили Свердликово в Курской области. Об этом сообщило Минобороны в своем telegram-канале, уточнив, что в операции участвовали бойцы группировки «Север». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что выносливость российских солдат в боях с украинскими войсками заслуживает высшей оценки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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