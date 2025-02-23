23 февраля 2025
22 февраля 2025

Тюменцы массово бегут из курьеров в менеджеры

За три года 40% тюменцев сменили работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего работу в Тюмени меняют курьеры
Чаще всего работу в Тюмени меняют курьеры Фото:

За последние три года работу сменили 40% тюменцев. Причем чаще всего со старой работы уходят курьеры, и в большинстве случаев они ищут вакансии менеджеров по продажам и администраторов. Такие данные сообщили аналитики рекрутингового агентства hh.ru.

«За последние три года 40% тюменцев сменили профессию. Чаще всего профессию меняли курьеры — таких в общей массе 66%. Обычно они ищут работу в должности менеджера по продажам или администратора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что направление профессиональной деятельности также часто меняют автомойщики, швеи, режиссеры и технические директора. Отмечается, что каждый пятый при смене работы выбрал для себя рабочую специальность. Реже всего из «старой» профессии уходили врачи — таких всего 5%.

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За последние три года работу сменили 40% тюменцев. Причем чаще всего со старой работы уходят курьеры, и в большинстве случаев они ищут вакансии менеджеров по продажам и администраторов. Такие данные сообщили аналитики рекрутингового агентства hh.ru. «За последние три года 40% тюменцев сменили профессию. Чаще всего профессию меняли курьеры — таких в общей массе 66%. Обычно они ищут работу в должности менеджера по продажам или администратора», — говорится в сообщении. Отмечается, что направление профессиональной деятельности также часто меняют автомойщики, швеи, режиссеры и технические директора. Отмечается, что каждый пятый при смене работы выбрал для себя рабочую специальность. Реже всего из «старой» профессии уходили врачи — таких всего 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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