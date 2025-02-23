Тюменцы массово бегут из курьеров в менеджеры

За последние три года работу сменили 40% тюменцев. Причем чаще всего со старой работы уходят курьеры, и в большинстве случаев они ищут вакансии менеджеров по продажам и администраторов. Такие данные сообщили аналитики рекрутингового агентства hh.ru.
«За последние три года 40% тюменцев сменили профессию. Чаще всего профессию меняли курьеры — таких в общей массе 66%. Обычно они ищут работу в должности менеджера по продажам или администратора», — говорится в сообщении.
Отмечается, что направление профессиональной деятельности также часто меняют автомойщики, швеи, режиссеры и технические директора. Отмечается, что каждый пятый при смене работы выбрал для себя рабочую специальность. Реже всего из «старой» профессии уходили врачи — таких всего 5%.
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