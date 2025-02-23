Ямальцы отметили День оленевода: что понравилось и не понравилось надымчанам

В Надыме (ЯНАО) 22 и 23 февраля стартовал праздник День оленевода, который будут отмечать по всему региону до середины апреля. Какие впечатления от события остались у ямальцев — читайте на URA.RU.
В чумах гостей ждали традиционные блюда и экскурсии
В Надыме на три дня установили гостевые чумы, в которых проводили чайные церемонии и экскурсии. Большинство надымчан отметили вкусные угощения и доброжелательность экскурсоводов.
«Прекрасно провели время! Нафоткались, наугощались, накатались. Замерзли. Зашли в чум Тазовского района погреться. Нас очень хорошо, приветливо, доброжелательно приняли. Бульоном, мясом оленины угостили, чаем с вареньем и разной выпечкой», — сообщили в комментариях в группе VK «Злой и добрый надымчанин».
Горожане отметили также работу гидов. «В первом чуме на бульваре проводили экскурсию Наталья Михайловна и Клара, очень понравилось!», — пишут местные жители.
Не всем удалось попасть на праздник
В анонимном посте группы VK «Злой и добрый надымчанин» местная жительница сообщила, что ей не удалось попасть с сыном в чум. На концерт в дом культуры «Прометей» женщину тоже не пустили.
«Очень не понравилось мероприятие. Ничего не понятно, подходя к чуму тебя отправляют, говоря "там идет мероприятие". По окончанию, когда мы с сыном зашли в чум, сказали, что уже все закончилось и теперь мероприятие будет с концертом и мастер-классами в "Прометее"», — сообщила местная жительница в соцсетях.
В дом культуры «Прометей» надымчанка тоже не попала — там ей сообщили, что вход только по пригласительным. Другие горожане ее мнение не разделили: «Была в каждом из шатров и чумов, ни от куда не выгоняли. Прометей по пригласительным, как и ледовые шоу в прошлом. Все приезжие гости, и певцы, и танцоры выступали для всех на улице», — написали жители в комментариях под постом.
Организация торговых точек
Для горожан была организована ярмарка, на которой местные производители представляли свою продукцию. Среди ямальцев оказались те, кому не понравилось расположение торговых павильонов.
«Почему по всей площади Юбилейной рандомно разбросаны торговые точки, не удобно же? Все не организовано», — сообщили в анонимном посте группы VK «Злой и добрый надымчанин».
В комментариях горожане высказали противоположное мнение. «Прекрасно все организовано! По кругу проходишь — все разбито по секторам! Рыбка и мясо, меха и сувениры, шашлыки, ягоды, прекрасно все сгруппировано», — пишут местные жители в соцсетях.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Надыма возмутились высокими ценами на рыбу у местных торговцев. В соцсетях они сообщили, что стоимость муксуна в дни праздника доходила до 3000 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!