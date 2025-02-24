В последние дни зимы в Кургане ожидаются ночные морозы и снег

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В конце февраля ожидается снег и сильный ветер
В конце февраля ожидается снег и сильный ветер Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Кургане и области в последние дни февраля ожидаются ночные похолодания до -20 градусов и небольшой снег днем. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Прогноз погоды в Курганской области на 25 февраля. Температура ночью -10,-15 градусов, при прояснении до -20 градусов. Днем: -3,-8 градусов и небольшой снег», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС.

В последующие дни 26 и 27 февраля ночью ожидается до -18 градусов. Днем температура составит -2,-7 градусов. В дневное время прогнозируются осадки в виде снега. В четверг обещают порывы ветра до 15 метров в секунду. 

Ранее URA.RU писало, что в марте ожидается погода с температурами в пределах нормы до -5, -7 градусов. По данным синоптиков, в первый месяц весны морозов уже не будет.

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В Кургане и области в последние дни февраля ожидаются ночные похолодания до -20 градусов и небольшой снег днем. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды в Курганской области на 25 февраля. Температура ночью -10,-15 градусов, при прояснении до -20 градусов. Днем: -3,-8 градусов и небольшой снег», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС. В последующие дни 26 и 27 февраля ночью ожидается до -18 градусов. Днем температура составит -2,-7 градусов. В дневное время прогнозируются осадки в виде снега. В четверг обещают порывы ветра до 15 метров в секунду.  Ранее URA.RU писало, что в марте ожидается погода с температурами в пределах нормы до -5, -7 градусов. По данным синоптиков, в первый месяц весны морозов уже не будет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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