В последние дни зимы в Кургане ожидаются ночные морозы и снег

В Кургане и области в последние дни февраля ожидаются ночные похолодания до -20 градусов и небольшой снег днем. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Прогноз погоды в Курганской области на 25 февраля. Температура ночью -10,-15 градусов, при прояснении до -20 градусов. Днем: -3,-8 градусов и небольшой снег», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС.
В последующие дни 26 и 27 февраля ночью ожидается до -18 градусов. Днем температура составит -2,-7 градусов. В дневное время прогнозируются осадки в виде снега. В четверг обещают порывы ветра до 15 метров в секунду.
Ранее URA.RU писало, что в марте ожидается погода с температурами в пределах нормы до -5, -7 градусов. По данным синоптиков, в первый месяц весны морозов уже не будет.
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